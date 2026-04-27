צה"ל חוזר לתקוף בבקעת הלבנון • תשתיות חיזבאללה מושמדות

צה"ל תקף היום (שני) תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה בבקעת הלבנון ובמספר מרחבים בדרום לבנון. על פי הנמסר, מדובר בתקיפות הראשונות בבקעה מזה כשלושה שבועות, על רקע המשך הפרות הפסקת האש מצד ארגון הטרור.

התקיפות מגיעות בעת שחיזבאללה ממשיך לשגר טילים וכטב"מים לעבר כוחות צה"ל ויישובי הצפון. רק הבוקר הופעלו התרעות בגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין, כאשר דובר צה"ל עדכן מאוחר יותר כי אבד הקשר עם הכטב"מ. בנוסף, הופעלה אזעקה בערב אל עראמשה מחשש לנפילת שברי יירוט.

התייעצות ביטחונית בצל המתיחות

על רקע ההתפתחויות בזירה הצפונית, קיים הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו התייעצות ביטחונית טלפונית עם ראשי מערכת הביטחון. ההתייעצות מתמקדת בהתפתחויות בזירה הלבנונית ובאיראן, כאשר בכירי מערכת הביטחון דנים בהמשך הירי מלבנון והמתיחות האזורית.

פעילות מבצעית נמשכת בדרום לבנון

במקביל לתקיפות בבקעה, ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון. כוחות חטיבת גולני השמידו במהלך הימים האחרונים יותר מ-50 תשתיות טרור, בהן מתחם תת קרקעי ששימש את חיזבאללה לפגיעה בכוחות צה"ל ובמדינת ישראל.

במהלך פשיטה ממוקדת של הכוחות במרחב עדשית אל קוצייר, אותר מחסן בו אמצעי לחימה רבים בתוך חדר ילדים. בין אמצעי הלחימה שאותרו: מטענים, נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', רימונים, רקטות RPG, מקלעים, תחמושת וציוד לחימה. דובר צה"ל ציין כי "ארגון הטרור חיזבאללה פועל מתוך האוכלוסיה האזרחית בלבנון ומנצל אותה באופן ציני".