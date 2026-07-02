פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד תושב דימונה בן 22, לאחר שייצר מטען חבלה מאולתר והחזיק אותו בגן שעשועים באשקלון. המטען, שנועד להזיק לאדם, אותר בתוך שיח סמוך לגן הילדים והיה עלול להוביל לפגיעה המונית.

על פי כתב האישום שהגישה עו"ד הילה מלול מפרקליטות מחוז דרום, במועד שאינו ידוע במדויק ולפני חודש נובמבר 2025, ייצר הנאשם מטען חבלה מאולתר מצינור מתכת שבתוכו חומר נפץ. למטען חיבר אמצעי ייזום והפעלה, וכן ברגי מתכת שנועדו להגביר את עוצמת הפגיעה ולהפוך אותו לקטלני יותר.

חבלן משטרה נטרל את המטען

לפני מספר חודשים אותר המטען המסוכן בתוך שיח, סמוך לגן שעשועים באשקלון. בעקבות הדיווח על החפץ החשוד הוזעק למקום חבלן משטרה, שנטרל את המטען ופירק אותו בזהירות. הממצאים שהתגלו בבדיקת המטען העידו על כוונה לגרום נזק חמור.

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בבקשה להארכת תנאים מגבילים שהוגשה במקביל לכתב האישום, ציינה עו"ד מלול כי "חומרת מעשיו ומסוכנותו מתעצמות נוכח העובדה שמטען החבלה אותר בגן שעשועים, דבר שהיה עלול להוביל לפגיעה המונית, לרבות פגיעה בילדים".

לנאשם יוחסו עבירות חמורות של ייצור נשק, החזקת נשק והכנת עבירה בחומרים מסוכנים. התיק נחקר על ידי ימ"ר דרום, והראיות שנאספו הובילו להגשת כתב האישום המפורט.