הנשיא טראמפ ( צילום: אריה לייב אברמס / פלאש90 )

בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מכריז על התקדמות במשא ומתן עם איראן, מגיעה מטהרן תמונה שונה לחלוטין: רשימת דרישות מפורטת המהווה תנאי סף עוד לפני שהמשטר האיראני יסכים בכלל להופיע לשיחות. הסתירות בין הצהרות וושינגטון לבין העמדה האיראנית מעלות סימני שאלה רציניים לגבי סיכויי ההסכם המתגבש.

על פי דיווח באל-ג'זירה, איראן שיגרה למתווכות את רשימת הדרישות הרשמית שלה, זאת לאחר שהכחישה את טענת טראמפ לפיה השיחות בדוחא יתקיימו כמתוכנן. סגן שר החוץ האיראני כאזם גריב-אבאדי הבהיר כי "למרות שההתייעצויות עם קטאר נמשכות כרגיל, לא ניתן לאשר את הידיעה כי השיחות הטכניות בין הצדדים יתקיימו בדוחא". מצר הורמוז: הקו האדום הראשון במקום הראשון ברשימה הציבה טהרן דרישה אסטרטגית מהותית: קבלת שליטה מלאה וללא כל יוצאים מן הכלל במצר הורמוז, המעבר הימי החיוני להעברת נפט מהמפרץ הפרסי. המצר, שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית, הפך לזירת עימות מרכזית בין וושינגטון לטהרן. יש עתיד VS דגל התורה: האמירות שהוציאו את הח"כים משיווי משקל | מעייריב איצלה כץ | 29.06.26 2 ארצות הברית ניסתה בחודשים האחרונים לייצר מעבר חלופי בצד העומאני, אך איראן מבהירה כעת כי מדובר בקו אדום מבחינתה. הדרישה למעשה מבקשת לבטל את כל המאמצים האמריקניים לעקוף את השליטה האיראנית במעבר הימי האסטרטגי. מיליארדי דולרים ללא תנאים בהמשך הרשימה מופיע סעיף כלכלי משמעותי: איראן תובעת לקבל בחזרה מיליארדי דולרים מכספיה שהוקפאו, באופן מיידי וללא כל תנאים מותנים. הדרישה עומדת בסתירה גמורה לטענת טראמפ, שחזר פעם אחר פעם על כך שהכספים ישמשו אך ורק לצרכים הומניטריים. על פי הגרסה האמריקנית, הכסף אמור להיות מועבר ישירות לארצות הברית לצורך רכישת תבואה, מזון וציוד רפואי מחקלאים אמריקניים עבור העם האיראני. אולם איראן דורשת כעת שהכסף יועבר ישירות אליה ללא כל תנאי - דרישה שמעמידה בסימן שאלה את כל המנגנון שתיאר הנשיא האמריקני.

מהצד השני: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן חותם בטהרן על המסמך החתום גם בידי טראמפ ( צילום: רשתות ערביות )

לבנון והגרעין: קווים אדומים נוספים

בנוגע למצב בלבנון, איראן אינה מסתפקת בהפחתה בלבד של ההתקפות הישראליות. הדרישה האיראנית ברורה: סיום מאומת ומוחלט של הפעולות הצבאיות ונסיגה ישראלית מלאה. מדובר בדרישה מרחיקת לכת שמעבר למה שדובר עד כה במסגרת השיחות הדיפלומטיות.

כמו כן, תוכנית הגרעין האיראנית נשארת מחוץ לשולחן הדיונים לחלוטין - עמדה שעליה מתעקשים הגורמים הקיצוניים והקשוחים של המשטר בטהרן. זאת למרות שהסוגיה הגרעינית עומדת במרכז החששות המערביים ונחשבת לנושא המרכזי שצריך להיות מוסדר במסגרת כל הסכם.

הכחשה איראנית מוחלטת

סגן שר החוץ של איראן הכחיש אתמול (שני) את ההודעה של טראמפ על חידוש השיחות, והבהיר כי אין כל משא ומתן מתוכנן. לדבריו, מתקיימות שיחות עם בכירים קטאריים בלבד, ללא מעורבות אמריקנית ישירה. "הסבב הראשון של השיחות הטכניות יתקיים כאשר ימולאו התנאים", הדגיש גריב-אבאדי.

ברקע הדברים, כמעט שלושה רבעים מחברי גוף הכלכלה הרבני החזק של איראן חתמו על מסמך המגדיר את הקווים האדומים עבור נציגיהם. המהלך מעיד על התגייסות פנימית רחבה במשטר סביב העמדות הקשוחות, ומקשה עוד יותר על סיכויי פריצת הדרך הדיפלומטית.

פער עמוק בין הצדדים

הסתירות בין ההצהרות האמריקניות לבין העמדה האיראנית מצביעות על פער עמוק בין הצדדים. בעוד טראמפ מדבר על שחרור כספים מוקפאים ועל התקדמות משמעותית, איראן מציבה תנאים קשים ומכחישה כל התקדמות ממשית.

השליח המיוחד של טראמפ, סטיב וויטקוף, יצא אמש לדוחה שבקטאר, אך לא ברור אם אכן יתקיימו פגישות ישירות עם הצד האיראני. המשלחת האיראנית שהגיעה לקטאר הבהירה כי תפעל רק בתיווך קטארי, מבלי להיפגש ישירות עם האמריקנים.

המתיחות הדיפלומטית מגיעה לשיא על רקע איומים הדדיים והצהרות לוחמניות משני הצדדים. טראמפ הזהיר כי "ייתכן שנזנח את המו"מ ונשלים את המשימה באמצעים צבאיים", בעוד נשיא איראן פזשכיאן משגר איומים נגד ישראל וארצות הברית.