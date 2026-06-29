בהודעה מפתיעה שפרסם אתמול (ראשון), חשף נשיא איראן מסעוד פזשכיאן כי טהרן צפויה לקבל סכום עתק של שישה מיליארד דולרים כבר בימים הקרובים. על פי דבריו, הכסף ישוחרר מנכסים איראניים המוקפאים בקטאר, לאחר אישור אמריקני להפשיר את הנכסים במסגרת מזכר ההבנות שנחתם לאחרונה בין וושינגטון לטהרן.

ההכרזה מגיעה על רקע פריצת הדרך שהושגה במשבר מצר הורמוז, כאשר שני הצדדים הסכימו על הפסקת אש והחלו במשא ומתן בדוחא. עם זאת, השאלה המרכזית שמעסיקה כעת את הזירה הבינלאומית היא באיזה אופן בדיוק יועבר הכסף לידי האיראנים.

הבטחת טראמפ: רק לצרכים הומניטריים

הנשיא דונלד טראמפ חזר פעם אחר פעם על הטענה לפיה הכספים ישמשו אך ורק לצרכים הומניטריים, ולא יועברו ישירות לידי המשטר האיראני. על פי הגרסה האמריקנית, הכסף יועבר ישירות לארצות הברית במטרה לממן רכישה של תבואה, מזון וציוד רפואי עבור העם האיראני, מבלי שהמשטר בטהרן יוכל לשים את ידיו על המזומנים.

אולם הטענה האמריקנית תעמוד בימים הקרובים במבחן המציאות. בעוד שהנשיא האיראני מדבר על שחרור הכספים, לא ברור כיצד בדיוק ייושם המנגנון שתיאר טראמפ, ואם אכן ניתן יהיה למנוע מטהרן גישה ישירה לכספים.

הביקורת על אובמה חוזרת כבומרנג

יצוין כי טראמפ עצמו העביר בעבר ביקורת נוקבת נגד הנשיא לשעבר ברק אובמה על כך שהעביר כמיליארד דולר לאיראנים במסגרת הסכם הגרעין ב-2015. כעת, כבר בפתיחה של תהליך המשא ומתן, ועוד בטרם איראן ביצעה וויתור משמעותי כלשהו בנושא הגרעין, היא שמה את ידיה על סכום גבוה פי שישה - שישה מיליארד דולר.

בנוסף לשחרור הנכסים המוקפאים, איראן זכתה גם בזכות מכירה חופשית של נפט ומוצרים פטרוכימיים, מה שמהווה הקלה כלכלית משמעותית למשטר. המחלוקת על פרשנות מזכר ההבנות כבר הובילה לחידוש המתקפות ההדדיות במצר הורמוז בימים האחרונים, כאשר איראן ניסתה לכפות שליטה מלאה על המעברים הימיים.

גורמים בוושינגטון מעריכים כי המבחן האמיתי יהיה ביישום בפועל של ההסכמות. בעוד שטהרן חוגגת את שחרור הכספים, הממשל האמריקני מנסה להציג את העסקה כניצחון דיפלומטי שמבטיח שהכסף לא ישמש למטרות צבאיות או לתמיכה בטרור. השאלה אם הבטחות אלו יתממשו תוכרע בימים הקרובים, כאשר המנגנון בפועל ייכנס לתוקף.