התקיפה אמריקנית הלילה

מערכת הביטחון הישראלית נערכת לאפשרות שאיראן תחליט להרחיב את טווח הירי גם לשטח מדינת ישראל, בעקבות ההסלמה החריפה בין ארצות הברית לטהרן. כך מסרו גורמי ביטחון בכירים בירושלים, על רקע התקיפות האמריקניות הנרחבות שבוצעו הלילה והבוקר באיראן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו אמש התייעצות ביטחונית דחופה, במקביל להערכות מצב שערך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בקריה בתל אביב. על פי הנמסר, הרמטכ"ל מקיים קשר ישיר עם בכירים מפיקוד המרכז של ארצות הברית ומהפנטגון. תקיפה אמריקנית חריגה בתחנת הכוח הגרעינית בשעות הצהריים דווח על הפצצה אמריקנית חריגה נוספת באזור תחנת הכוח הגרעיני בבושהר שבאיראן. מדובר בתקיפה השנייה במספר שבוצעה לאור יום, לאחר שארה"ב תקפה מוקדם יותר גשר אסטרטגי במדינה. ראש הישיבה מסר את מספרו האישי לבחורים: ״אם נעצרתם, תתקשרו אליי״ קובי ישראל | 08.07.26 סכום בלתי נתפס; הנגיד שלף צ'ק של 10 מיליון דולר, והעניק לאדמו"ר הנרגש חיים רוזנבוים | 08.07.26 סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי תושבי העיר צ'אגדאק בבושהר שמעו את קולן של מספר פיצוצים בשעות אחר הצהריים המוקדמות. לפי הדיווחים, ההפצצה האמריקנית פגעה באזור תחנת הכוח הגרעינית, אך בשלב זה לא ברור אם קיים חשש לדליפה רדיואקטיבית. התקיפות האמריקניות כללו הלילה 90 מטרות ברחבי איראן - המספר הגבוה ביותר מאז הפסקת האש. בין היעדים שנפגעו: גשר רכבת אסטרטגי המחבר בין איראן, סין ורוסיה, שהושמד בטילי שיוט אמריקניים.

התקיפות באיראן

איראן מרחיבה את טווח הירי - חמישה טילים לירדן

בתגובה לתקיפות האמריקניות, שיגרה איראן חמישה טילים בליסטיים לבסיס אמריקני בירדן, במה שנראה כהרחבה משמעותית של טווח הירי שכוון עד כה לעבר בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ בלבד. המהלך מעיד על החלטה איראנית להסלים את העימות באופן דרמטי.

איראן שיגרה גם שלושה טילים בליסטיים, טיל שיוט אחד ו-10 רחפנים לעבר כווית, שיורטו בהצלחה על ידי צבא המדינה. אדם אחד נפצע בכווית לאחר שפסולת נפלה כתוצאה מהיירוט. בבחריין השכנה, הצבא מסר כי מערכת ההגנה האווירית שלו יירטה הבוקר מתקפת טילים ומזל"טים איראניים.

בעקבות האירועים, שגרירות ארה"ב בעמאן פרסמה התרעת אבטחה דחופה, בה נדרשו אזרחי ארה"ב השוהים בממלכה לתפוס מחסה מיידי ולהישמע להוראות המקומיות. "דיווחים מצביעים על כך שטילים, כטב"מים או רקטות נמצאים במרחב האווירי של ירדן", נכתב בהתרעה.

התקיפות בבושהר , הלילה ( צילום: סעיף 27א )

"תקיפה איראנית תוביל לתגובה עצימה"

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באזור המפרץ הפרסי. על פי הערכות גורמי ביטחון, חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן צפויים להתמקד בשלב זה באזור המפרץ, אולם בישראל נערכים גם לאפשרות שהעימות יתרחב ובאיראן יבצעו שיגורים לעבר ישראל.

הנחת היסוד במערכת הביטחון היא שאיראן אינה מעוניינת להכניס את ישראל למשוואה מחשש לתגובה ישראלית קיצונית. "תקיפה איראנית לעבר ישראל תוביל בהכרח לתגובה ישראלית עצימה", הזהירו גורמים בירושלים.

עם זאת, פרשנים אמריקנים וישראלים מדגישים כי מזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב לאיראן לא התקבל על דעת כולם באיראן. גורמים ניציים במשמרות המהפכה ובשלטון הדתי של המדינה דוחקים לביטול המזכר ולחזרה ללחימה מלאה.

במצב הנתון, כאשר ארה"ב תקפה עשרות מטרות בלילה וממשיכה לתקוף יעדים אסטרטגיים גם בשעות היממה, לא מן הנמנע שקולם של הגורמים הקיצוניים יישמע ויוביל להחלטה על הרחבת הירי גם לעבר ישראל. מערכת הביטחון הישראלית נערכת לכל התרחישים.