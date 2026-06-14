"כלב שוטה": איראן מאיימת בתגובה קשה לתקיפה בביירות

בעקבות התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה שבביירות וקריסת מזכר ההבנות הגרעיני שהיה אמור להיחתם היום (ראשון), שיגר דובר ועדת הביטחון הלאומי באיראן אזהרה חריפה כלפי ישראל. אברהים רזאי, המכהן כדובר הוועדה, הבהיר כי טהראן רואה בתקיפה חציית קו אדום ומתכוונת להגיב בנחרצות.

"אסור לבצע טעות בחישובים", כתב רזאי בפוסט שפרסם ברשת החברתית X. "אפילו אם אתם רוצים הסכם או הבנות, הדרך לכך עוברת דרך הענשת המשטר הציוני. אם הכלב השוטה הזה לא ירוסן, עוד לפני שהדיו על חתימת ההבנות יתייבש, הוא ינשך לנו את הרגל".

האיום מגיע על רקע התקיפה הישראלית בדאחייה שבוצעה מוקדם יותר היום, לראשונה מאז הפסקת האש עליה הכריז הנשיא טראמפ בשבוע שעבר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הודיעו כי התקיפה בוצעה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל ולפגיעה בלוחמים הפועלים בדרום לבנון.

קריסת מזכר ההבנות

האיומים מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד - היום היה אמור להיחתם מזכר ההבנות הגרעיני בין איראן לארצות הברית. אולם על פי דיווחים מטהראן, איראן ממשיכה לבחון את ההיבטים המשפטיים והטכניים של ההצעה האמריקאית ולא הודיעה על החלטה סופית.

סוכנות הידיעות פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי מקור מוסמך המקורב לצוות המשא ומתן מסר כי "בחינת ההיבטים הפוליטיים, המשפטיים והטכניים של ההצעות שהועלו עדיין נמשכת בדרגים השונים". הדיווח מנמיך ציפיות משמעותיות לחתימה מיידית על ההסכם.