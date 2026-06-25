כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

סתירה דרמטית התגלתה היום (חמישי) בין דיווח אמריקני לבין עמדת גורמי הביטחון הבכירים בישראל בנוגע לפעילות צה"ל בדרום לבנון. בעוד שבכיר אמריקני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ישראל החלה לסגת מחלקים בדרום לבנון ומאפשרת לצבא לבנון להתפרס במקום, גורמי ביטחון בכירים בישראל מכחישים את הדיווח בתוקף ומבהירים כי צה"ל לא נסוג עדיין מאף מקום ברצועת הביטחון.

על פי הדיווח האמריקני, הנסיגה הישראלית מהווה "מחווה של רצון טוב" כלפי ממשלת לבנון, וכי ישראל צפויה להמשיך ולסגת משטחים נוספים בדרום לבנון בהמשך. אולם גורם ביטחוני בכיר בישראל הכחיש את הדברים במפורש וציין: "צה"ל לא קיבל הנחיות בנושא מהדרג המדיני". גם בצבא לבנון מכחישים את הדיווח על התפרסות כוחותיהם במקום הכוחות הישראליים. לחץ אמריקני במסגרת המו"מ? הסתירה בין הדיווח האמריקני להכחשות הישראליות והלבנוניות מעלה את השאלה האם מדובר בניסיון להפעיל לחץ על ישראל במסגרת המשא ומתן עם לבנון בחסות אמריקנית. יצוין כי היום אמור להתחדש המו"מ בין הצדדים, ולפי דיווחים, השיחות מתקיימות בוושינגטון בימים אלו. הנשיא טראמפ זועם: "הסנאט סייע לאויב, איראן מוכנה ליפול ולהיכנע" יוסי נכטיגל | 24.06.26 המשלוח מארה"ב התעכב - שוויץ שוקלת לעבור למתחרה: ישראל ישראל גרוס | 24.06.26 על פי דיווח של מוריה אסרף, הנסיגה הישראלית טרם החלה בפועל, אך אלו ההבנות המתגבשות בין ישראל ללבנון במסגרת השיחות בוושינגטון. לפי ההבנות, ישראל תיסוג בזמן הקרוב משטחים קטנים בדרום לבנון על מנת לאפשר כניסת כוחות של צבא לבנון, כחלק מהפיילוט שמתגבש בימים אלו במו"מ.

נשיא לבנון ג'וזף עאון במרכז, לצד בכירים נוספים ( צילום: שאטרסטוק )

תוכנית להכשרת צבא לבנון

במקביל לדיווחים על הנסיגה, מתקיימות בימים אלו שיחות בוושינגטון בין משלחות ישראל ולבנון בנושא דרכים להביא לפירוק חיזבאללה. על פי הדיווחים, התוכנית היא להכשיר את כוחות הצבא הלבנוני כדי שהם יתמודדו עם חיזבאללה, כאשר כוחות צבא ארצות הברית יאמנו את הכוחות הללו. המהלך הזה זוכה לתמיכה ישראלית, כך על פי הדיווחים על המשא ומתן המתקיים בוושינגטון.

גורמים ישראליים טוענים כי בלחץ אמריקני, ישראל לא תתקוף בדאחייה בביירות כחלק מהסיכומים, אך ישנו אישור אמריקני לנוכחות קרקעית של כוחות צה"ל בדרום לבנון, ברצועת הביטחון המורחבת שבה צה"ל אוחז כעת. גורם בממשל האמריקני ציין כי "אין בהכרח הגבלה על פעולות צבאיות בדרום לבנון".

פיילוט מוגבל בלבד

חשוב לציין כי על פי ההבנות המתגבשות, במרבית השטח בדרום לבנון ישראל תמשיך לשלוט. הנסיגה המתוכננת, ככל שתתבצע, תהיה משטחים קטנים בלבד ותתבצע בהדרגה כחלק מפיילוט שנועד לבחון את יכולת צבא לבנון להחליף את כוחות צה"ל. הסתירה בין הדיווח האמריקני להכחשות הישראליות והלבנוניות מעלה שאלות רבות לגבי מהות המו"מ המתנהל בימים אלו ולגבי הלחצים שמופעלים על ישראל.