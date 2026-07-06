טלטלה פוליטית בצפון: ראש מועצת חצור הגלילית, מיכאל קבסה, הודיע היום (שני) על עזיבת מפלגת הליכוד והצטרפות למפלגת ישראל ביתנו בראשות ח"כ אביגדור ליברמן. המהלך מגיע לאחר שנתיים וחצי של מאבק ממושך מול ממשלת נתניהו, כשלדברי קבסה הממשלה "הפקירה את חצור והותירה אותה מחוץ לתוכניות הסיוע".

על פי ההודעה שפרסמה דוברות ישראל ביתנו, קבסה, שהיה מזוהה עם תנועת הליכוד במשך שנים, החליט לעזוב את המפלגה לאחר שלטענתו היישוב נותר מופקר למרות הפגיעה הקשה שספג מאז פרוץ המלחמה. "אחרי כל מה שעבר על הצפון, הבנתי שמדינת ישראל זקוקה למנהיג שמביא תוצאות", מסר קבסה.

"ליברמן הוא מנהיג חזק ומנוסה"

בהצהרתו, שיבח קבסה את יו"ר ישראל ביתנו ואמר: "אביגדור ליברמן הוא מנהיג חזק, מנוסה ובעל חזון, שהוכיח לאורך השנים מחויבות אמיתית לתושבי הצפון. הוא יזם וקידם את תוכנית מיגון הצפון, הוא רואה את הערך האמיתי של הקהילה וההתיישבות ומאמין בפוטנציאל האדיר הגלום בחצור הגלילית".

ראש המועצה הוסיף והבהיר כי "מפלגת ישראל ביתנו משקפת כיום בצורה הכי טובה את ערכי הימין של ז'בוטינסקי ובגין". לדבריו, "ליברמן הוא מנהיג עתיר ניסיון ויש לו את הנחישות והיכולת להחזיר את הביטחון ולהוביל את מדינת ישראל קדימה".

ליברמן: "אצלנו מילה היא מילה"

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בירך על המהלך ואמר: "אני מברך על הצטרפותו של מיכאל קבסה לישראל ביתנו. מיכאל הוכיח מנהיגות יוצאת דופן מאז השבעה באוקטובר. הוא יצא להילחם בדרום כבר בימיה הראשונים של המלחמה, שירת במשך חודשים ארוכים בחזית, ובהמשך הוביל את חצור הגלילית כראש מועצה הניצב בחזית הצפונית לאורך כל תקופת הלחימה".

ליברמן הדגיש כי "לאורך כל התקופה הוא נאבק ללא פשרות למען תושבי חצור הגלילית והצפון, בממשלה, בכנסת, בבתי המשפט ובזירה הציבורית מתוך מחויבות עמוקה ליישוב, לתושביו ולעתידו". יו"ר המפלגה חתם את דבריו בהבטחה: "אני בטוח שיחד נמשיך לפעול למען הביטחון, למען הצפון ולמען כל אזרחי ישראל. אצלנו מילה היא מילה, ואנחנו מחויבים לדאוג לתושבי הצפון ולחצור הגלילית".

"הנאמנות הראשונה שלי לתושבים"

כזכור, קבסה הודיע בשבוע שעבר רשמית על סיום חברותו בתנועת הליכוד. בסרטון שהפנה לתושביו, הסביר כי ההחלטה הקשה התקבלה לאחר קרוב לשנתיים של מאבק עיקש מול משרדי הממשלה, שבסופו נותרה חצור הגלילית מופקרת ומודרת מכל תוכניות הסיוע הכלכליות לצפון.

"זו החלטה קשה וכואבת. הליכוד היה עבורי בית פוליטי במשך שנים רבות, בית שבו האמנתי ופעלתי", אמר קבסה בנימוקי החלטת העזיבה. "אבל לפני שאנחנו אנשי ליכוד, ימין או שמאל אנחנו קודם כל תושבי חצור הגלילית. הנאמנות הראשונה שלי היא לבית, לקהילה, לתושבים ולא למפלגה. מגיע רגע שבו השתיקה הופכת להסכמה, ואני מסרב להסכים להמשך הפקרתה של חצור".

מגמה של מעברים לישראל ביתנו

המעבר של קבסה מצטרף לשורה של דמויות פוליטיות שהצטרפו לאחרונה למפלגת ישראל ביתנו. לפני מספר שבועות הודיע גיל סגל, ממייסדי מפלגת 'יש עתיד' ומנכ"לה לשעבר, על הצטרפותו למפלגתו של ליברמן, לאחר עימות חריף עם יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד.

המהלכים הללו מגיעים על רקע סקרים אחרונים המעידים על התחזקות מסוימת של מפלגת ישראל ביתנו בקרב ציבור הבוחרים, כאשר המפלגה זוכה בסקרים האחרונים ל-9 מנדטים.