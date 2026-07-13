יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיב הבוקר (שני) בחריפות לריאיון שהעניק יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט ל'כיכר השבת', ובו הביע פתיחות לשיתוף פעולה עם ש"ס. בפתח ישיבת הסיעה, הבהיר ליברמן כי מפלגתו לא תשב באותה קואליציה עם ש"ס, וכי מי שמדבר על פטור חלקי לחרדים - לא יוכל לסמוך על תמיכתו.

"אני רוצה להיות מאוד ברור גם לגבי גדי", הצהיר ליברמן בנימה נחושה. "לא יכולה להיות שום אפשרות שישראל ביתנו תשב באותה קואליציה עם ש"ס. מי שבונה על קואליציה עם ש"ס - שלא יבנה על ישראל ביתנו".

"חוק גיוס לכולם - נקודה"

ליברמן המשיך והבהיר את עמדתו בנושא הגיוס, תוך שהוא מציב קו אדום ברור מול כל ניסיון להציע פתרונות ביניים. "מי שמדבר על פטור לחלק מהחרדים, אומר למעשה שמה שהיה הוא מה שיהיה", הדגיש. "לכן אנחנו רוצים להיות הכי ברורים: אנחנו רוצים קואליציה ציונית וממלכתית. הקואליציה הנוכחית היא אנטי ממלכתית, אנטי ציונית ואנטי יהודית".

משאלה אחרונה: טראמפ חשף מה ביקש ממנו גרהאם שעות לפני פטירתו אריה רוזן | 12.07.26

יו"ר ישראל ביתנו הדגיש כי "שלאף אחד לא יהיו אשליות שאפשר לעשות פה הוקוס פוקוס", והוסיף: "גם החוק הראשון שנדרוש, ובלעדיו לא נהיה חברים בקואליציה, הוא חוק גיוס לכולם. לא יהיה פטור לא לשלושה וחצי אחוזים, לא לארבע מאות, לא לארבעה ולא לרבע בן אדם. חוק גיוס לכולם. נקודה".

הרקע: איזנקוט פתח את הדלת לש"ס

דברי ליברמן מגיעים בעקבות ריאיון שהעניק איזנקוט ל'כיכר השבת', בו הביע עמדה מפתיעה כלפי ש"ס. "חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, ראיתי אותם כרמטכ"ל", אמר איזנקוט. "רואה בש"ס מפלגה שמשרתת ומשולבת. ש"ס מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים מאוד. רואה בש"ס שותפה בתנאי שהיא תצהיר על שלושת עקרונות היסוד שלנו, העקרון של הגיוס חייב להתקבל".

איזנקוט אף הוסיף והצהיר: "ש"ס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן לאמא שהצביעה ש"ס 30 שנה. ראיתי את דרעי ב-20 שנות קבינט תורם תרומה משמעותית למרות שהיו גם קבינטים שהיו לי איתו ויכוחים משמעותיים". במסגרת הריאיון, הציג איזנקוט מתווה גיוס לפיו 3% יזכו לפטור מגיוס והשאר ייצטרכו לשרת בצה"ל או בשירות לאומי אזרחי.

גם יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הצטרף לדברי ליברמן והצהיר: "שמעתי את חברי מציב קו אדום, ואני משווה ומעלה: אף אחת ממפלגות קואליציה ה-7 באוקטובר לא תהיה שותפה לממשלה שנקים". דבריו של גולן מצטרפים למגמה בקרב מפלגות האופוזיציה להציב קווים אדומים ברורים מול המפלגות החרדיות.