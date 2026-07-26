בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

בית הדין של הליכוד הודיע היום (ראשון) על החלטה דרמטית שמהווה נצחון משמעותי לפעילי המפלגה: העתירה שהגיש הפורום החברתי שפועל לצד ההסתדרות הלאומית התקבלה, ובית הדין קבע כי יש לקיים פריימריז במפלגה. ההחלטה מחזקת את השיטה הדמוקרטית לבחירת הרשימה לכנסת ומהווה מכה קשה לתוכניות שנועדו לעקוף את ההצבעה הפנימית.

בית הדין הבהיר בהחלטתו בלשון חדה: "הליכוד איננה מפלגה של איש אחד - והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו". קביעה זו מהווה מסר ברור בדבר חשיבות השמירה על הדמוקרטיה הפנימית במפלגה ומעמדם של 150 אלף המתפקדים. מהפורום החברתי שפועל לצד ההסתדרות הלאומית נמסר בעקבות ההחלטה: "נמשיך להיות השכפ"ץ של 150 אלף מתפקדי התנועה עד לניצחון מלא בבחירות". הפורום, שעמד בחזית המאבק לשמירה על הפריימריז, רואה בהחלטה אישור לדרכו ולמאבקו למען הדמוקרטיה במפלגה. המתווה החדש: 8 שריונים ופריימריז מחוזיים בני ברק: אשה צעירה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה דוד הכהן | 24.07.26 סיפור חריג: החסיד יצא עם הסוס, טעה בדרך, ומצא את הילד הנעדר כיכר השבת | 24.07.26 במקביל להחלטת בית הדין, התגבשו פרטים נוספים על מתווה הפריימריז שאושר. על פי הנתונים, מספר השריונים לראש הממשלה בנימין נתניהו עלה ל-8 מתוך 29 המקומות הראשונים ברשימה - שינוי מהמתווה המקורי שדיבר על שמונה שריונים כאשר שבעה מהם ב-30 המקומות הראשונים. עוד נקבע כי חברי כנסת מכהנים, שרים וסגני שרים יוכלו להתמודד במחוזות - צעד שנועד לאפשר להם להישאר בתחרות הפנימית. ההצבעה על המתווה המעודכן צפויה להתקיים מחר, יום שני, בוועדת החוקה של המפלגה.

חיים כץ ודוד ביטן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

החשש מוועדה מסדרת

לפני יומיים, גורמים בליכוד מסרו לתקשורת כי אם לא תתקיים הצבעה על הצעת ראש הממשלה לפריימריז עם שיריונים ביום שני, במפלגה לא יספיקו לקיים את ההליך בזמן. במקרה כזה, קביעת הרשימה לכנסת הייתה אמורה להיעשות על ידי ועדה מסדרת בראשות ראש הממשלה.

הגורמים ציינו כי ההצבעה, בשבוע בו נתניהו טס לביקור בוושינגטון, עשויה הייתה להידחות בשל "סיבות ביטחוניות". כידוע, הצעת נתניהו המקורית כללה מתן שמונה שריונים לראש הממשלה ברשימת הליכוד לכנסת, צעד שעורר מחלוקת פנימית חריפה במפלגה.

בין הגורמים שהיו מעדיפים ועדה מסדרת נמנו שרי הליכוד המקורבים לנתניהו ואהודים על ראשי הרשויות המקומיות, כמו ישראל כץ, אבי דיכטר, יואב קיש, מיקי זוהר, עידית סילמן, אופיר כץ ואריאל קלנר. שרים אלו היו צפויים לשפר את מיקומם ברשימה במקרה של ועדה מסדרת.

נתניהו ( צילום: Olivier Fitoussi/POOL )

לחצים ופרישות

ביום חמישי האחרון דווח כי מועמדים לרשימת הליכוד חוששים כי שרים בכירים תומכים במהלך של ועדה מסדרת משום שהם שואפים להימנע ממצב בו הם יידחקו למקומות לא ריאליים ברשימה. כמו כן דווח על לחץ מצד הלשכה על חברי כנסת לפרוש מהפריימריז בתמורה לתפקידים.

החלטת בית הדין מהווה תפנית משמעותית במאבק הפנימי במפלגה על שיטת הבחירות לרשימה, ומחזקת את מעמדם של פעילי הליכוד המבקשים לשמר את השיטה הדמוקרטית. כעת, לאחר שההחלטה התקבלה, נותרה השאלה האם ההצבעה תתקיים מחר כמתוכנן, או שיהיו ניסיונות נוספים לעכב את התהליך.

יצוין כי בשבועות האחרונים התנהל מאבק משפטי סוער סביב הפריימריז, כאשר בית המשפט המחוזי בלוד אף הוציא בעבר צו מניעה זמני שעצר הצבעה ברגע האחרון. כעת, עם החלטת בית הדין הפנימי, נראה כי הדרך לפריימריז סלולה - לפחות מבחינה משפטית.