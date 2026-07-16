בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

שעות ספורות לאחר שבית המשפט המחוזי בלוד עצר את ההצבעה במרכז הליכוד על הצעת השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עוברת המפלגה למתקפת נגד משפטית וכספית חריפה.

היועץ המשפטי של התנועה, עו"ד אילן בומבך, הודיע הערב (חמישי) על הגשת תביעת פיצויים בסך כחצי מיליון שקלים נגד חברי "הפורום החברתי" - הגוף שעמד מאחורי העתירה שהביאה לביטול ההצבעה ברגע האחרון. המהלך, לפי דיווחו של העיתונאי יובל קרני, מגיע על רקע טענות חמורות של הנהלת הליכוד, לפיהן העותרים הציגו לבית המשפט מצג שווא ביודעין, תוך ניצול של טעות סופר שנפלה בפרוטוקול של ועדת החוקה. על פי הטענה, בפרוטוקול נכתב בטעות כי הצעת העותרים זכתה לרוב, למרות שבפועל היא נדחתה בהצבעה. "עקפו את מוסדות המפלגה במכוון" רעידת אדמה בסקר חדש: לראשונה יש 61 מנדטים לממשלה לאחד הגושים בבלי | 15.07.26 1 תנועת 'אחי' הושקה רשמית בנתיבות: 'לאחד ולא לפלג' דוד קליין | 15.07.26 5 עו"ד בומבך מסר כי מדובר בהתנהלות חסרת תום לב: "בעוד בית הדין הפנימי של המפלגה דן בסוגיה, ורגע לאחר שהגשתי תצהירים המוכחים את הטעות בפרוטוקול, פנו חברי הפורום במעמד צד אחד לבית המשפט המחוזי בלוד. הם הציגו בפני השופט מצג שווא כאילו הפרוטוקול משקף את תוצאות האמת, ועשו זאת תוך עקיפה מכוונת של מוסדות המפלגה". היועמ"ש הבהיר כי כתוצאה מביטול ההצבעה, כאשר 18 מוקדי הצבעה כבר היו פרוסים בשטח ומוכנים לקלוט כ-4,500 חברי ועידה, נגרם למפלגה נזק כספי של מאות אלפי שקלים. "אנו נדרוש את השבת הכספים הללו במלואם מהאחראים למחדל", הדגיש. ההצבעה שבוטלה אמורה הייתה להכריע בהצעתם המשותפת של נתניהו ויו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, לאשר תקנון פריימריז שיעניק ליו"ר התנועה שמונה שריונים אישיים ברשימה לכנסת - שלושה בעשירייה הראשונה ושלושה בשנייה. התוכנית נעצרה בחריקת בלמים לאחר שהשופט אלי ברנד קבע כי אין לקיים את הבחירות כל עוד לא מועמדת להצבעה גם הצעה נגדית.

חיים כץ ודוד ביטן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ביטן: "המהלך רק מוריד אותנו בסקרים"

מעבר לזירה המשפטית, המהלך מעורר סערה פוליטית פנימית עמוקה בתוך הסיעה. ח"כ דוד ביטן, יו"ר ועדת הכלכלה ומי שמוביל את ההתנגדות לשריונים של נתניהו, התייחס לנושא בחריפות: "מאז שהתחלנו לדבר על השריונים - הליכוד רק יורד בסקרים. המהלך הזה לא ירים את התנועה, הוא רק יפיל אותנו למטה".

דבריו של ביטן מתייחסים לסקרים האחרונים, ובהם סקר חדש שפורסם השבוע ומציב את הליכוד על 28 מנדטים בלבד - ירידה של מנדט אחד בהשוואה לשבוע שעבר. הסקר מצביע על מגמת התחזקות של מפלגת "ישר" בהנהגת גדי איזנקוט, שמטפסת ל-22 מנדטים.

בפורום החברתי דוחים על הסף את הטענות של הנהלת התנועה ומסרו בתגובה: "מפלגת הליכוד היא תנועה דמוקרטית ושורשית שחייבת לפעול בהתאם לחוקתה שלה. אנו מציעים למנהלת הליכוד לכבד בראש ובראשונה את פסק הדין הפנימי של התנועה בראשות עו"ד קליינר".

נתניהו ( צילום: Olivier Fitoussi/POOL )

חברי הפורום הוסיפו: "רק לאחר שמנהלת המפלגה סירבה לקבל את החלטות בית הדין הפנימי, נאלצנו לפנות לערכאות המחוזי. נמשיך לשמש כשכפ"ץ עבור 150 אלף מתפקדי הליכוד ולהבטיח את עתידה של התנועה בדרך לניצחון בבחירות".

בית המשפט קבע לוחות זמנים דחופים להמשך ההליך: עד יום ראשון בשעה 09:00 יוגש כתב תביעה עיקרי, עד שעה 10:00 תוגש תגובת הליכוד, וביום שני בשעה 09:30 יתקיים דיון נוסף. עד אז, אלפי חברי הוועידה נותרים בחוסר ודאות לגבי מועד ההצבעה על עתיד מערכת הפריימריז במפלגה.