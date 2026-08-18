( צילום קמפיין נעם: חיים גולדברג/FLASH90 )

מערכת הבחירות לכנסת ה-26 עלתה מדרגה במהירות, כשהעימות הראשון פורץ סביב קהל היעד המסורתי. תנועת ש"ס השיקה אתמול (שלישי) באופן רשמי את קמפיין הבחירות המרכזי תחת הסיסמה "דרך אמונה בחרתי", בליווי דמותו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. בתנועה הגדירו את המהלך כקמפיין אחדות שנועד לחבר קהלים רחבים אל שורשי המסורת והאמונה.

אלא שההשקה חוללה סערה פוליטית מיידית מול רשימת 'נעם לישראל' בראשות ח"כ אבי מעוז. המפלגה, שבמערכת הנוכחית שמה לה למטרה לפרוץ אל מחוץ לגבולות המגזר החרד"לי ולפנות ישירות אל הציבור השס"י, עלתה בימים האחרונים בקמפיין חוצות ותקשורת ארצי נרחב - תחת אותו הסלוגן בדיוק. "גניבת מסרים מובהקת" בנעם מיהרו לפרסם השוואה חזותית בין שני הקמפיינים וטענו ל"גניבת מסרים" מובהקת שנועדה לבלבל את המצביעים. יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז, הגיב בעוקצנות: "מברכים את מפלגת ש"ס על הצטרפותם לקמפיין של 'נעם לישראל'. רק שימו לב, כשמעתיקים וגונבים, הפסוק כבר לא 'מהמקורות'. שמחים שגם אתם הבנתם היכן הדרך והאמונה האמיתית". אחרי ספירת 100% מהקולות: רשימת הליכוד לכנסת ה-26 דוד קליין | 10:42 קרבות הקמפיינים והשטח הסוער: יום הפריימריז בליכוד מבעד לעדשה דוד קליין | 12:39 במקביל לביקורת הפומבית, שיגר בא כוחה של נעם, עו"ד אלדד רבינוביץ', מכתב התראה דחוף לפני נקיטת צעדים משפטיים למנכ"ל ש"ס, ח"כ חיים ביטון. במכתב נטען כי ש"ס יצאה בקמפיין זהה לחלוטין באופן שיש בו כדי להטעות את הבוחרים ולהשתמש במשאבים שהשקיעה נעם להפקת תועלת אסורה. "השימוש בסלוגן זהה וייחודי כל כך בסמוך לעליית הקמפיין שלנו מעורר חשש כבד ליצירת מצג שווא כאילו ש"ס פועלת בשיתוף פעולה עם נעם. ולא היא. הנכם נדרשים להסיר את הקמפיין המטעה לאלתר"

קמפיין ש"ס

הפסוק שהפך לנחלת הכלל

בעולם הפוליטי והפרסומי מצביעים על שורה של נימוקים המפריכים את טענות נעם. הסלוגן נשען על הפסוק מתהילים (קי"ט, ל'): "דֶּרֶךְ אֱמוּנָה בָחָרְתִּי מִשְׁפָּטֶיךָ שִׁוִּיתִי". הפסוק קיבל תהודה ציבורית מצמררת במיוחד בעקבות שובה של התצפיתנית אגם ברגר מהשבי ברצועת עזה, שליוותה את חזרתה במילים שנחקקו בלבבות: "בדרך אמונה בחרתי, ובדרך אמונה שבתי".

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, הדגיש עם חשיפת הסלוגן: "הסלוגן מבטא את מקור כוחו האמיתי של עם ישראל – האמונה בבורא עולם". הקמפיין מלווה בדמותו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, סימן היכר מובהק שנועד לעורר את רגש הנאמנות ההיסטורי ולייצר חיבור מיידי בין מורשת התנועה לבין אתגרי השעה.

"תידחה על הסף"

למרות האיומים בהליכים, גורמים משפטיים מעריכים כי סיכוייה של נעם לזכות בסעד משפטי שואפים לאפס, וכי כל עתירה לוועדת הבחירות או לבית המשפט תידחה על הסף. הסיבות מרובות:

פקיעת זכויות יוצרים: לפי סעיף 38 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, ההגנה המשפטית פוקעת 70 שנה לאחר מות היוצר. טקסטים מהתנ"ך מוגדרים כנחלת הכלל וחופשיים לשימוש ציבורי, מסחרי ופוליטי ללא מגבלה.

היעדר הגנה על רעיון כללי: סעיף 5 לחוק קובע במפורש כי זכות יוצרים מגנה רק על דרך ביטוי ייחודית ומקורית, ולא על רעיון מופשט, מושג או שימוש בציטוט היסטורי.

חופש הביטוי הפוליטי: בדיני הבחירות בישראל קיים מעמד עליון לחופש הביטוי התעמולתי, והפסיקה נמנעת בעקביות מלהעניק מונופול למפלגה כלשהי על פסוקי מקרא, סמלים דתיים או נכסי צאן ברזל של היהדות.

כדי ששופט או יו"ר ועדת הבחירות יפסלו קמפיין בגין "הטעיית בוחרים", נטל ההוכחה דורש להראות שבוחר סביר שייחשף לסלוגן יסבור שמדובר במפלגת נעם ויצביע בטעות לש"ס. מאחר שש"ס הציבה את דמותו המזוהה של הרב עובדיה יוסף במרכז המודעות, אין כל היתכנות לטענת הטעיה או בלבול בין הרשימות.

קרב על קולות המסורתיים

בסופו של דבר, המשמעות האמיתית של האירוע אינה משפטית אלא פוליטית נטו: קרב ראש בראש על קולות הציבור המאמין והמסורתי. מכתבי התראה מסוג זה, על אף שהם מנוסחים בשפה משפטית חריפה ומאיימת, משמשים בראש ובראשונה ככלי ניגוח תקשורתי שמטרתו לייצר כותרות ותשומת לב ציבורית.

בעוד נעם מנסה לחדש את עצמה כנושאת הדגל האותנטית של ערכי האמונה, ש"ס - כמפלגה ותיקה - מפעילה את עוצמתה כדי לשמור על הבייס הטבעי שלה ולבלום את הניסיון של המפלגה הקטנה לנגוס בקהל בוחריה. הסיכוי שנעם תפנה לערכאות משפטיות בפועל קלוש ביותר, אך הקרב על תשומת הלב הציבורית כבר החל.