שוטרי הרשות הפלסטינית ( צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90 )

מחקר חדש ומדאיג של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון חושף כי מתחת לאפה של ישראל צמח ביהודה ושומרון צבא טרור פלסטיני מיומן וחמוש, המונה כ-70 אלף איש. המחקר, שחובר על ידי פרקליט איו"ש לשעבר, סא"ל (מיל') עו"ד מוריס הירש, מציג תמונה מטרידה: הכוח שנולד במסגרת הסכמי אוסלו ככוח שיטור אזרחי מצומצם, חרג לחלוטין מייעודו וממתין לפקודה לפתוח במתקפה נגד ערי מרכז הארץ.

הירש מזהיר כי בעוד שבטבח השבעה באוקטובר פלשו מעזה כ-6,000 מחבלים שהגיעו עד לעיר אופקים המרוחקת 22 קילומטרים מהרצועה, הרי שבשטחי יהודה ושומרון קיים כוח חמוש הגדול פי עשרה, המצוי במרחק קצר בהרבה מריכוזי האוכלוסייה הגדולים בישראל. במותניים הצרים של המדינה, המרחק מקלקיליה וטול כרם ועד לכפר סבא, רעננה, הרצליה ונתניה נע בין 14 ל-22 קילומטרים בלבד – שטח שבו מתגוררים מיליוני אזרחים החשופים לאיום מיידי. על פי המחקר, פריצה פלסטינית מג'נין או מקלקיליה עלולה לשתק את כביש 6 ולחולל טבח שיגמד את ממדי האסון בדרום. המחקר מדגיש כי מדובר בכוח צבאי מאומן ומצויד, ולא בשוטרים אזרחיים כפי שהוסכם בהסכמי אוסלו. הפרת הסכמים שיטתית "פוליטיקה זה כמו טשולנט": הרב הראשי מספר על העצה שנתן לדיין המוכר חיים כהן | 15:58 על פי הסכמי אוסלו, "המשטרה הפלסטינית" ביהודה ושומרון הוגבלה ל-12,000 שוטרים בלבד, שאמורים היו לעסוק בשיטור אזרחי ובמאבק בטרור. הציוד שהותר להם הוגבל ל-4,000 רובי סער, 4,000 אקדחים ו-120 מקלעים. בפועל, הרש"פ הפרה את הסיכומים מהרגע הראשון. נתוני המחקר מציגים גידול קבוע ושיטתי בכוח האדם: ב-1995 כבר היו כ-18,000 איש במקום 9,000 שהותרו בשלב עזה-יריחו. ב-1997 המספר זינק לכ-32,000 איש, ב-2003 הגיע לכ-52,000 איש, וב-2016 כבר דובר על 65,463 מקבלי משכורות במנגנונים. כיום, ב-2026, המחקר מעריך כי מדובר בכ-70,000 חיילים חמושים – זינוק של מאות אחוזים מהמוסכם. המחקר מדגיש כי נתוני הפשיעה ברש"פ נמוכים ואינם מצדיקים כוח מפלצתי כזה. יתרה מכך, שוטרים אזרחיים אינם נדרשים לאימוני שריון, צלפים, וצניחה. הרש"פ הקימה את "המוסד לאימונים צבאיים כלליים" ותרגילי הסיכום שלה כוללים מתווים של חטיפת ישראלים מרכבים.

נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס ( צילום: Flash90 )

אימונים צבאיים בפקיסטן

קציני הרש"פ אף נשלחים לאקדמיה הצבאית בפקיסטן – שם התאמנו לאחרונה 49 צוערים פלסטינים בירי ארטילרי, מקלעים כבדים, טילי כתף וטנקים. אחד הבוגרים הללו, איש המנגנונים אחמד עלאונה, חוסל בג'נין ב-2022 לאחר שהשתתף בפיגועי טרור רבים.

כזכור, המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בגוש עציון היו קציני משטרה ברשות הפלסטינית. אחד מהם אף עבר הכשרה בת שלושה חודשים במכללה הצבאית בקטאר. המקרה מדגים את הפער בין התפיסה הישראלית למציאות בשטח.

חימוש באישור ישראלי

המחקר מותח ביקורת חריפה על ממשלות ישראל שאישרו לאורך השנים, תחת קונספציה שגויה, את התחמשות המנגנונים באמל"ח מתקדם ורכבים ממוגנים. ביולי 2007 ובאישור 2008, ממשלת אולמרט אישרה העברת 2,000 רובי קלצ'ניקוב ותחמושת מירדן. ב-2016 וב-2019, ממשלות נתניהו אישרו העברת 15 כלי רכב משוריינים.

בספטמבר 2023, ימים לפני המלחמה, הועברו לרש"פ 1,500 נשקים ו-8 משוריינים בתרומה אמריקאית. עו"ד הירש מציין כי ניסיונות לקבל מידע סדור מצה"ל, ממשרד הביטחון וממתפ"ש על היקף הנשק שסופק לרש"פ נתקלו בהתחמקות גורפת, עובדה המצביעה על היעדר פיקוח ואובדן שליטה.

כוחות צה"ל באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

מיתוס התיאום הביטחוני

באשר ל"תיאום הביטחוני", המחקר קובע שמדובר במצג שווא. המנגנונים משתפים פעולה רק נגד יריבים פוליטיים מחמאס ומג"פ המסכנים את שלטון פת"ח, אך מעלימים עין לחלוטין מטרור של פת"ח או החזית העממית. יתרה מכך, מנהיג פת"ח ג'יבריל רג'וב התגאה בעבר כי 12% מהאסירים הביטחוניים בישראל הם אנשי מנגנוני הביטחון.

תחת שלטון מחמוד עבאס (אבו מאזן), שולבו מחבלים משוחררים ישירות במנגנונים כדי להסוות את משכורות הטרור כ"שכר צבאי" בשל חוק הקיזוז הישראלי. ההנחה שהמנגנונים יגנו על ישראל הופרכה גם באינתיפאדה השנייה, שבה אנשיהם הובילו את הפיגועים, וגם בשנת 2020 כשאבו מאזן הקפיא את התיאום חודשים ארוכים מבלי שהדבר ישפיע על היקף הטרור.

כזכור, לאחר כ-40 ימי לחימה בג'נין, הפלגים הודיעו על הפסקת אש מול כוחות המנגנונים ברשות. המקרה מדגים את המורכבות של היחסים בין הפלגים השונים ובין מנגנוני הביטחון של הרש"פ.

המלצות אופרטיביות

המרכז הירושלמי קורא למקבלי ההחלטות לנטוש את מדיניות ההכלה ולעבור לאסטרטגיית "פירוק ופירוז". בין ההמלצות: פירוז אמל"ח התקפי ועצירת כל אספקת נשק או משוריינים, צמצום כוח האדם לרמה המקורית של אוסלו (12,000 באיו"ש), ביצוע ביקורות פתע ישראליות במחסני הנשק הפלסטיניים, סגירת מחנות האימונים הצבאיים ביהודה ושומרון, והעמדה לדין של אנשי מנגנונים המתאמנים בצבאות זרים.

המחקר מדגיש את הצורך בשינוי תפיסת ההגנה של צה"ל ביהודה ושומרון ובקו התפר. יש להתייחס למנגנוני הרש"פ כאויב פוטנציאלי ראשון שיפתח באש ביום פקודה, ולעבות בהתאם את המכשולים הפיזיים ואת סדר הכוחות הלוחמים. המחקר מסתיים באזהרה: האיום הקיומי על מרכז הארץ הוא ממשי ומיידי, והזמן לפעול הוא עכשיו.