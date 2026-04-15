סילמן בבג"ץ: "הגיע הזמן למשבר חוקתי - בג"ץ אינך מעל החוק"

השר בן גביר עם ראש הממשלה נתניהו ( צילום: Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 )

בעוד הרכב מורחב של תשעה שופטי בית המשפט העליון החל הבוקר (רביעי) לדון בעתירות להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, התקיימה מחוץ לבניין בג"ץ הפגנת תמיכה סוערת בשר, בה השתתפו שרים וחברי כנסת מהקואליציה שהטיחו ביקורת חריפה כלפי בית המשפט.

השרה עידית סילמן, שהגיעה במיוחד לבג"ץ, מסרה הצהרה דרמטית: "באתי לכאן הבוקר כדי להביע את תקוותי שבג"ץ יפסול את השר בן גביר. לא מפני שלבג"ץ ישנה סמכות כזו, לא מפני שיש סיבה לפטר שר מצוין שנבחר באופן דמוקרטי, אלא מפני שהגיע הזמן למשבר חוקתי". סילמן המשיכה בדבריה החריפים: "הגיע הזמן שממשלת ישראל והכנסת יאמרו לבג"ץ - עד כאן, אינך מעל החוק! אינך מעל הדמוקרטיה. אינך יכול לפסול חוקים, ואינך יכול לבטל את החלטות ממשלה דמוקרטית נבחרת. עצם קיום הדיון הזה הוא איום על הדמוקרטיה. זה דבר בלתי נתפס במשטר דמוקרטי". שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, שהגיע אף הוא להפגנה, הבהיר בתוקף: "מי שירים את ידו על הבית הדמוקרטי של אזרחי ישראל - נגדע את ידו". דבריו משקפים את עמדת חלק מהקואליציה כי הדיון בהדחת שר נבחר מהווה פגיעה בעקרונות דמוקרטיים. "לא נסכים להדחה פוליטית" ח"כ יצחק קרויזר, יו"ר סיעת עוצמה יהודית, התייחס לדיון בתוכנית 'קול ברמה' והבהיר: "אם בג"ץ יפסול את השר בן גביר, הממשלה צריכה לסרב להחלטה. המשבר החוקתי התחיל ברגע שבג"ץ לא גלגל את העותרים ואת היועמ"שית מכל המדרגות. לא נסכים להדחה פוליטית של נבחר ציבור בחסות הגלימה". לצד קרויזר התייחסו גם ליקי אדמקר וישראל כהן, שהדגישו את חומרת המצב בו בית המשפט העליון דן בהדחת שר ממשלה נבחר. כזכור, שר המשפטים יריב לוין הצהיר כי הדיון בבג"ץ מתקיים בניגוד לחוק וכי להחלטת השופטים לא יהיה תוקף.

השר בן גביר ( צילום: דוברות )

עימותים בין מפגינים

במהלך ההפגנה התרחשו גם עימותים בין מפגיני ימין לבין מפגינת שמאל שניסתה להיכנס לטריטוריה של מפגיני הימין. כוחות המשטרה נאלצו להתערב ולהוציא את המפגינת מהמקום על מנת למנוע הסלמה.

מאי גולן, שהגיעה להפגנה, מסרה: "אנחנו כאן כדי להגיד קודם כל לשר בן גביר, שנבחר בצורה דמוקרטית, כדי להגן על המינויים של ראש הממשלה. אבל אנחנו כאן כדי להגן על עם ישראל, על אזרחיו ועל הדמוקרטיה האמיתית שיש פה בישראל, שמנסים לרמוס אותה ברגל גסה".

גולן המשיכה בדבריה: "אנחנו לא נתן לדבר הזה לקרות. אנחנו כאן כדי להבהיר שמה שהעם בחר בקלפי, ומה שראש הממשלה בוחר להיות כשרים, ומה שהשר בן גביר מיישם במשילות ימנית חזקה שהוא מביא לידי ביטוי – זו הבחירה של המחנה הלאומי, זו הבחירה הדמוקרטית של רוב העם".

בהמשך דבריה, גולן פנתה ישירות לשר בן גביר: "אחי ורעי השר בן גביר, אני מחזקת אותך על מי ומה שאתה, על המשילות הימנית החזקה שאתה מביא לידי ביטוי, על מה שאתה עושה במשטרה ובשב"ס שלא נעשה פה עשרות שנים, וצריך להגיד לך תודה על הדבר הזה".

סער: "מקום להקים בית משפט לחוקה"

על פי דיווחים, השר גדעון סער התייחס אף הוא לדיון והבהיר: "אם בית המשפט יקבל את עמדת בהרב מיארה, יהיה מקום להקים בית משפט לחוקה". דבריו מצטרפים לקריאות הגוברות בקרב חלקים מהקואליציה לשינוי מבנה המערכת המשפטית בישראל.

הדיון בבג"ץ מתקיים על רקע מתיחות ממושכת בין הממשלה לבין מוסדות המשפט, במיוחד לאור העתירות להדחת השר בן גביר והמחלוקות סביב תפקוד היועצת המשפטית לממשלה.