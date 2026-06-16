בטקס חניכת היישוב החדש דורן בהר חברון חשף אתמול (שלישי) שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', כי הושלם מהלך היסטורי במסגרתו נמשכו מעיריית חברון כלל סמכויות התכנון והבנייה שהוענקו לה במסגרת הסכם חברון משנת 1997.
"אני מבקש לחשוף כאן היום מהלך היסטורי שהשלמנו אתמול", אמר סמוטריץ' בטקס. "לאחר עשרות שנים שבהם סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בהר חברון ובמקומות הקדושים ביהודה ושומרון נותרו כבולות להסדרים שנוצרו בימי אוסלו, קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות".
המהלך בוצע בעקבות החלטת קבינט שהובאה ביוזמתו של השר סמוטריץ' ואושרה לפני מספר חודשים. אתמול קיבלה מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון את ההחלטות הנדרשות להשלמת המהלך בפועל.
משמעות ההחלטה היא כי סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובמקומות הקדושים, ובהם מערת המכפלה, אינן נתונות עוד בידי עיריית חברון הפלסטינית, אלא חוזרות לאחריות מלאה של מדינת ישראל.
"ביטלנו למעשה את הסכם חברון"
"שר הביטחון ואני הובלנו לפני כמה חודשים החלטה בקבינט, ואני שוב מודה לו על השותפות בהחלטה הדרמטית הזאת", הבהיר סמוטריץ'. "אתמול מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון".
השר הוסיף: "ביטלנו למעשה את הסכם חברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו. זה הרבה יותר מצעד תכנוני, זה צעד של ריבונות מעשית, של משילות ושל תיקון היסטורי מאחת הטעויות הקשות שהותירו אחריהן הסכמי אוסלו".
רקע: הסכם חברון משנת 1997
פרוטוקול בדבר ההערכות מחדש בחברון, המכונה הסכם חברון, נחתם בין ישראל לרשות הפלסטינית ב-15 בינואר 1997 כשלב ביניים לפתרון הסכסוך בעיר. ההסכם עסק בפריסה מחדש של צה"ל בחברון, העיר היחידה שממנה לא יצאו כוחות צה"ל בשלב הנסיגות הראשון שלאחר הסכם אוסלו ב'.
ההסכם חילק את חברון לשני אזורים: אזור H1 המהווה כ-80% מהעיר עבר לשליטה פלסטינית מלאה, ואילו אזור H2 - כ-20% מהעיר שבו מרוכז היישוב היהודי וכן 30 אלף תושבים פלסטינים - נשאר בשליטת צה"ל.
החלק האזרחי של ההסכם כלל העברת סמכויות תכנון ובנייה, תשתיות ותחבורה לעירייה הפלסטינית. כעת, לאחר כמעט 30 שנה, מבוטלים הסדרים אלו ביחס ליישוב היהודי והמקומות הקדושים.
השלכות המהלך
המהלך מצטרף לשורת צעדים שנקט השר סמוטריץ' בתחום ההתיישבות ביהודה ושומרון. לפני מספר חודשים אושרו הטבות מס ליישובי קו העימות באזור, והשבוע נחנך היישוב החדש דורן בהר חברון.
בעולם ההתיישבות מברכים על המהלך ורואים בו תיקון עיוות היסטורי. יחד עם זאת, צפויות תגובות בינלאומיות למהלך, שנתפס כשינוי מהותי בסטטוס קוו שנקבע בהסכמי אוסלו.
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