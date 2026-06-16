בטקס חניכת היישוב החדש דורן בהר חברון חשף אתמול (שלישי) שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', כי הושלם מהלך היסטורי במסגרתו נמשכו מעיריית חברון כלל סמכויות התכנון והבנייה שהוענקו לה במסגרת הסכם חברון משנת 1997.

"אני מבקש לחשוף כאן היום מהלך היסטורי שהשלמנו אתמול", אמר סמוטריץ' בטקס. "לאחר עשרות שנים שבהם סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בהר חברון ובמקומות הקדושים ביהודה ושומרון נותרו כבולות להסדרים שנוצרו בימי אוסלו, קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות".

המהלך בוצע בעקבות החלטת קבינט שהובאה ביוזמתו של השר סמוטריץ' ואושרה לפני מספר חודשים. אתמול קיבלה מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון את ההחלטות הנדרשות להשלמת המהלך בפועל.

משמעות ההחלטה היא כי סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובמקומות הקדושים, ובהם מערת המכפלה, אינן נתונות עוד בידי עיריית חברון הפלסטינית, אלא חוזרות לאחריות מלאה של מדינת ישראל.

"ביטלנו למעשה את הסכם חברון"

"שר הביטחון ואני הובלנו לפני כמה חודשים החלטה בקבינט, ואני שוב מודה לו על השותפות בהחלטה הדרמטית הזאת", הבהיר סמוטריץ'. "אתמול מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון".

השר הוסיף: "ביטלנו למעשה את הסכם חברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו. זה הרבה יותר מצעד תכנוני, זה צעד של ריבונות מעשית, של משילות ושל תיקון היסטורי מאחת הטעויות הקשות שהותירו אחריהן הסכמי אוסלו".