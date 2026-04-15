סולברג מציע לבן גביר ונתניהו לחזור למו"מ על מסמך העקרונות

במהלך הדיון הדרמטי בבית המשפט העליון בעתירות להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, העלה המשנה לנשיא השופט נעם סולברג הצעה פורצת דרך שעשויה למנוע פסק דין ולהביא לפתרון מוסכם. סולברג פנה לנציג הממשלה, עו"ד אלון ראבלו, והציע לו לחזור לשולחן המו"מ עם השר בן גביר, ראש הממשלה נתניהו והיועצת המשפטית לממשלה, במטרה להגיע לחתימה על מסמך העקרונות למגבלות התערבות השר.

"בוא נניח לעבר", פנה סולברג לעו"ד ראבלו במהלך הדיון. "משהו אחד היה מוסכם - להפוך את זה למשהו מעשי - שהכללים שאתם מסכימים עליהם יהיו בתוקף עד לבחירות. ביחד עם הייעוץ המשפטי - איפה שבשעתו זה נתקע להמשיך את השלב הזה הלאה". דבריו של השופט מתייחסים למו"מ קודם שהתנהל בין הצדדים אך לא הגיע לכלל סיום.

הצעתו של סולברג מגיעה על רקע הדיון המורחב בהרכב תשעה שופטים בעתירות המבקשות להורות לראש הממשלה לפטר את בן גביר מתפקידו. הדיון, שהתקיים בדלתיים סגורות עם שידור חי בלבד, עורר מתחים רבים והפגנות מחוץ לבניין בית המשפט.

על פי הדיווחים, עו"ד ראבלו לא שלל את ההצעה שהעלה השופט סולברג. גישה זו עשויה להעיד על נכונות מסוימת של הממשלה לבחון חלופות לפסק דין שיפוטי בנושא הרגיש. מסמך העקרונות שאליו התייחס סולברג נועד להגדיר את גבולות התערבותו של השר לביטחון לאומי בענייני ביטחון ומשטרה, נושא שעמד במרכז העתירות.