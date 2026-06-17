הבית הלבן פרסם הערב (רביעי) את מסמך ההבנות המלא שהוסכם בין ארצות הברית של אמריקה לרפובליקה האיסלאמית של איראן, החלקים הדרמטיים והחשובים ביותר הודגשו, להלן הנוסח:

ארצות הברית של אמריקה והרפובליקה האסלאמית של איראן, להלן “הצדדים”, הסכימו במשותף ובתום לב בתאריך [תאריך] על הדברים הבאים:

סעיף 1 – הפסקת פעולות האיבה

הצדדים ובעלי בריתם במלחמה הנוכחית, בחתימתם על מזכר הבנות זה, מכריזים על סיום מיידי וקבוע של כל הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, לרבות בלבנון. הצדדים מתחייבים שלא לפתוח במלחמה או בפעולה צבאית זה נגד זה, להימנע מאיום או שימוש בכוח זה נגד זה, ולכבד את שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון. ההסכם הסופי יאשרר את סיום המלחמה באופן קבוע בכל החזיתות, לרבות לבנון, ויכלול את יתר הוראות סעיף זה.

סעיף 2 – ריבונות ואי־התערבות

הצדדים מתחייבים לכבד את ריבונותו ואת שלמותו הטריטוריאלית של הצד השני ולהימנע מהתערבות בענייניו הפנימיים.

סעיף 3 – לוח זמנים להסכם הסופי

הצדדים מתחייבים לנהל משא ומתן ולהשלים את ההסכם הסופי בתוך פרק זמן מרבי של 60 יום, עם אפשרות להארכה בהסכמה הדדית בלבד.

סעיף 4 – מצור ימי ומערך כוחות

מיד עם חתימת מזכר הבנות זה, ארצות הברית תתחיל בהסרת המצור הימי וכל יתר המגבלות או ההפרעות שהוטלו על הרפובליקה האסלאמית של איראן, ותסיר באופן מלא את המצור הימי בתוך 30 יום. בתקופה זו תתבצע החזרה הדרגתית של תנועת כלי השיט לרמות שלפני המלחמה.

ארצות הברית מתחייבת בנוסף להסיג את כוחותיה מאזורי הקרבה לרפובליקה האסלאמית של איראן בתוך 30 יום לאחר השלמת ההסכם הסופי.

סעיף 5 – מצר הורמוז וביטחון ימי

עם חתימת מזכר זה, הרפובליקה האסלאמית של איראן תנקוט במיטב מאמציה להבטיח מעבר בטוח וחופשי של כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז ללא תשלום למשך 60 יום, בשני הכיוונים (ממפרץ הפרסי לים עומאן ולהפך). תנועת כלי השיט המסחריים תחודש באופן מיידי. איראן תשלים צעדים טכניים וצבאיים נדרשים, לרבות ניקוי מוקשים, בתוך 30 יום.

הרפובליקה האסלאמית של איראן תקיים דיאלוג עם סולטנות עומאן ועם מדינות נוספות הגובלות במפרץ הפרסי לצורך קביעת הסדרי ניהול ושירותים ימיים עתידיים במצר הורמוז, בהתאם לדין הבין־לאומי ולזכויות הריבוניות של מדינות החוף.

סעיף 6 – שיקום ופיתוח כלכלי

ארצות הברית, בתיאום עם שותפות אזוריות, מתחייבת לפתח תוכנית שיקום ופיתוח כלכלי מוסכמת וסופית עבור הרפובליקה האסלאמית של איראן, בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר. מנגנון היישום יושלם כחלק מההסכם הסופי בתוך 60 יום. ארצות הברית תעניק את כל הרישיונות, הפטורים והאישורים הנדרשים לביצוע העסקאות הפיננסיות הרלוונטיות.

סעיף 7 – סיום סנקציות

ארצות הברית מתחייבת לסיים את כל הסנקציות נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן - לרבות החלטות מועצת הביטחון של האו״ם, החלטות מועצת הנגידים של סבא״א וכל הסנקציות החד־צדדיות האמריקאיות הראשוניות והמשניות - בהתאם ללוח זמנים מוסכם שייכלל בהסכם הסופי.

הצדדים מכירים בחשיבות הקריטית של סוגיית הסנקציות ומביעים את כוונתם לטפל בה באופן מיידי במסגרת המשא ומתן.

סעיף 8 – סוגיות גרעין

הרפובליקה האסלאמית של איראן מאשרת כי לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני.

הצדדים מסכימים להסדיר את הטיפול בחומר המועשר המצוי בידי איראן באמצעות מנגנון מוסכם, כאשר השיטה הבסיסית תהיה דילול באתר תחת פיקוח סבא״א, בהתאם ללוח הזמנים של הסרת הסנקציות בסעיף 7.

הצדדים ידונו גם בפעילות ההעשרה של איראן ובסוגיות גרעיניות נוספות במסגרת מוסכמת שתיקבע בהסכם הסופי. ההסכם הסופי יאשרר הוראות סעיף זה.

סעיף 9 – שמירה על סטטוס קוו עד ההסכם הסופי

עד להסכם הסופי, הצדדים מסכימים לשמור על הסטטוס קוו: איראן תשמור על המצב הנוכחי של תוכנית הגרעין שלה, וארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות ולא תפרוס כוחות נוספים באזור.

סעיף 10 – אישורי יצוא נפט

מיד עם חתימת מזכר זה ועד לסיום הסנקציות, משרד האוצר האמריקאי יעניק אישורים המאפשרים יצוא של נפט גולמי איראני, מוצרי נפט, נגזרות וכל השירותים הנלווים (לרבות בנקאות, ביטוח ותובלה).

סעיף 11 – גישה לכספים ונכסים מוקפאים

ארצות הברית תעמיד לרשות איראן את כל הכספים והנכסים שהוקפאו או הוגבלו. עם יישום מזכר זה, הצדדים יסכימו על נהלים לשחרור ושימוש בכספים אלה במהלך המשא ומתן. כספים אלו יהיו ניתנים לשימוש לצורך תשלומים לכל מוטב סופי שיוגדר על ידי הבנק המרכזי של הרפובליקה האסלאמית של איראן. ארצות הברית תנפיק את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לכך.

סעיף 12 – מנגנון פיקוח

הצדדים מסכימים להקים מנגנון ביצועי לפיקוח על יישום מזכר זה ועל עמידה עתידית בהסכם הסופי.

סעיף 13 – שלבי המשא ומתן

לאחר חתימת מזכר זה, ובהתאם לתחילת היישום המתמשך של סעיפים 1, 4, 5, 10 ו־11, הצדדים יפתחו במשא ומתן על יתר רכיבי ההסכם הסופי.

סעיף 14 – אישור מועצת הביטחון של האו״ם