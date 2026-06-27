ממשלות ישראל ולבנון חתמו אמש (שישי שעון ארה"ב, ליל שבת שעון ישראל) בבית הלבן על הסכם מסגרת היסטורי המגדיר את השאיפה המשותפת להביא לסיומו המוחלט של הסכסוך המזויין ולכונן יחסי שלום ושכנות טובה בין שתי המדינות.

המסמך, שגובש בתום ארבעה ימי משא ומתן אינטנסיביים בוושינגטון ופורסם באופן רשמי על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית, מציב את פירוז דרום לבנון כתנאי יסודי להתקדמות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לחתימה בהודעה מוקלטת מיוחדת וכינה את המהלך "מכה גדולה לאיראן". נתניהו הבהיר כי "בהסכם הזה איראן בחוץ, חיזבאללה בחוץ, והדרך לשלום - בפנים. זה לא היה קורה בלי נחישות תושבי הצפון" והדגיש כי כוחות צה"ל יישארו פרוסים ברצועת הביטחון כל עוד הארגון לא פורק מנשקו כדי למנוע חזרת פעילים ואוכלוסייה לטווח הירי.

מנגד, נשיא לבנון ג'וזף עון בירך על המהלך והצהיר כי "ההסכם הזה הוא הצעד הראשון לכך שלבנון תחזיר את ריבונותה על אדמתה ועל עמה. זה הוא גם צעד לקראת חזרה של העקורים לאדמתם ולבתיהם". בעוד שביירות רואה בהסכם שלב ראשון בדרך לנסיגה ישראלית מלאה, הדרג המדיני של ארגון חיזבאללה מיהר לתקוף בחריפות את ההסכמות ואת הממשלה המקומית.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, אשר הוביל את המגעים הדיפלומטיים, הכריז על השגת ההבנות לצד השגרירים יחיאל לייטר ונדא חמאדה מעווד וציין כי "אנחנו שמחים להכריז על הסכם. זה מגיע לשתי המדינות שסבלו כתוצאה מהתערבות חיצונית" אך הוסיף מיד כי "יש עוד עבודה רבה לפנינו". צבא ארצות הברית צפוי לקחת חלק פעיל וצמוד בליווי המהלך כולו.

במסגרת ההבנות החדשות, יופעל מנגנון פיילוט מבוקר במסגרתו יתפרס צבא לבנון בשני אזורים ייעודיים, האחד מצפון לנהר הליטני והשני מדרום לו, במקביל לנסיגה מדורגת של כוחות צה"ל מאותם מרחבים. המשך התהליך והרחבתו לאזורים נוספים מותנים באופן מלא בהצגת תוצאות בשטח ובפירוק מוחלט של כל התשתיות והקבוצות החמושות שאינן פועלות מטעם המדינה.