מתקן התפלה ( צילום: אייל מרגולין, פלאש 90 )

משבר מים בהיקף חריג פקד את המדינה ביום שלישי, כאשר חמישה מתוך ששת מתקני ההתפלה הגדולים הושבתו בשל זיהום חמור במי הים התיכון. רשות המים מבהירה כי אספקת מי השתייה לאזרחים תמשיך כסדרה, אולם חקלאי הדרום מזהירים מפני נזק בלתי הפיך ליבול לקראת תקופת החגים.

מאז יום שבת החלו מתקני ההתפלה לאורך חופי הים התיכון לחוות זיהום קשה של מיקרו-אצות, שמקורן לפי ההערכות בדלתא של נהר הנילוס במצרים. זרמי הים הובילו את האצות הזעירות, החודרות דרך המסננים בשל גודלן המיקרוסקופי, צפונה לעבר חופי ישראל. כתוצאה מכך הופסקה הפעילות במתקני ההתפלה המרכזיים: אשקלון, אשדוד, שורק א', שורק ב' ופלמחים. בשעות הצהריים של יום שלישי הוחלט להחזיר את מתקן פלמחים לפעילות חלקית בניסיון להקל על העומס. מתקני ההתפלה בחדרה ובאילת ממשיכים לפעול כרגיל.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

"אירוע שלא היה כמוהו"

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דיויד מיולגאי, מנכ"ל חברת התפעול של מתקן ההתפלה בחדרה – המתקן היחיד שפועל כעת במלוא התפוקה מבין המתקנים הגדולים – התייחס למשבר בשיחה עם אתר 'ווינט' ואמר: "כיום אנחנו עובדים במקסימום. המדינה פנתה אלינו ואנחנו פועלים 24 שעות ביממה ללא הפסקה. אני 12 שנה בחברה ועדיין לא היה אירוע חריג כזה שבו חמישה מתקנים מושבתים במקביל. לפי הערכתי, ניקוי המסננים יסתיים תוך יום-יומיים".

השפעה על האזרחים

רשות המים מבקשת להרגיע את הציבור ומבהירה כי אין חשש למחסור במי שתייה. אספקת המים לבתים תימשך כסדרה, כאשר המדינה שואבת במקביל מים מהכנרת כדי לפצות על החסר. יחד עם זאת, הרשויות המקומיות התבקשו לצמצם באופן משמעותי את השקיית הגינון הציבורי, וייתכנו שיבושים מסוימים או ירידה בלחץ המים באזורים נקודתיים.

במהלך היום התקבלו התרעות במספר יישובים. בירושלים נמסר כי בשל השיבושים בפעילות מתקני ההתפלה עלולות להיגרם ירידות בלחצי המים ואף הפסקות מים בחלק מהשכונות. גם תושבי קריית יערים קיבלו הודעה על אפשרות להפסקות ושיבושים באספקת המים.

מתקן חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

חקלאים מתריעים: "היבול ימות תוך יום"

בעוד במשקי הבית המים ממשיכים לזרום, אלו שמשלמים את המחיר הכבד ביותר של המשבר הם החקלאים במושבי הדרום, ובמיוחד באזור פתחת ניצנה. אספקת המים לחקלאות באזור הופסקה, והנזק עלול להיות בלתי הפיך.

רועי יוסף, חקלאי המגדל עגבניות בבאר מילכה, מתאר מציאות קשה לקראת תקופת החגים, שבה הביקוש לתוצרת נמצא בשיאו. בשיחה עם אתר 'ווינט' הוא אמר: "מעולם לא סגרו לנו את המים לחקלאות. אנחנו הספקים העיקריים של עגבניות למדינת ישראל בחגים. מספיק 24 שעות בלי מים והנזק יכול להוביל למוות של כל היבול. כל חקלאי פה השקיע מיליונים כדי להתחיל את העונה. זה עניין קיומי, עלולים להיסגר משקים שלא ייפתחו שוב".

ברשות המים עדכנו כי בעקבות הפסקת פעילות מתקני ההתפלה, הונחתה הפחתה באספקת המים השפירים לחקלאות בדרום, במטרה לשמור על מלאי המים ולתת עדיפות לאספקה לצרכים חיוניים. במקביל, חברת מקורות הגבירה את השימוש באמצעי ההפקה הזמינים.

החקלאים באזור מצפים כי רשות המים תמצא פתרון חירום מהיר שימנע את קריסת מפעל חייהם ואת הפגיעה באספקת הירקות לשוק המקומי בימים הקרובים. כאמור, לפי הערכות גורמי המקצוע, המשבר צפוי להסתיים תוך יום-יומיים עם השלמת ניקוי המסננים במתקני ההתפלה.