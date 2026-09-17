בנימין בן לימור (חסין), ששוחרר מהכלא לאחר 11 שנות מאסר בעיראק ולאחר שנידון למוות, פתח את ליבו וסיפר לראשונה על רגעי האימה שחווה מאחורי הסורגים. חסין, שניצל הודות למאמצים רבים והסדר סולחה מורכב, תיאר את החרדות היומיומיות ואת סכנת החיים הממשית שריחפה מעליו.

"בזמן שהייתי בכלא חשתי סכנה גדולה לחיי. יש שם טרוריסטים, וכל מיני אנשים מסוכנים. מאוד פחדתי לחיי הרבה פעמים, אולי מאות פעמים", שחזר חסין. לדבריו, כאשר אסירים אחרים גילו שהוא יהודי, הדבר הפך לאיום ישיר על חייו, עד שנאלץ לבקש מהרשויות להעביר אותו לאגף או למתקן כליאה אחר.

"הסוהרים היו בסדר, אבל היו לי בעיות עם האסירים", הוא הוסיף. במהלך שנות המאסר הארוכות התמודד לא רק עם תנאי כליאה קשים ועם חוסר יכולת להשיג מזון כשר, אלא בעיקר עם איומים ישירים מצד אסירים אחרים.

חששותיו הגיעו לשיא חדש בעקבות מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, כאשר הבין שיש צורך דחוף בהרחקתו ממוקדי החיכוך בכלא מחשש להתנכלות מצד אסירים ביטחוניים. "אחרי 7 באוקטובר הייתי מאוד מודאג ופחדתי. ביקשתי שיעבירו אותי לכלא אחר בעיר אחרת, במרחק שלוש שעות משם, שם היה בטוח יותר", סיפר.

במבט לאחור, הוא הביע חרטה עמוקה על עצם הנסיעה לאזור ותיאר את המאבק הנפשי היומיומי: "אני מאוד מתחרט שהגעתי לשם. חשבתי מאות לילות שזה הסוף שלי ואני לא אצא מכאן בחיים. חשבתי שזה הסוף שלי, וזה היה מאוד קשה לעבור את זה".

מי שליווה את הפרשה לאורך כל 11 השנים הוא עורך הדין אלן לאווי, אשר פעל בהתנדבות מלאה כדי למנוע את הוצאתו להורג של חסין ולהביא לשחרורו המלא. עו"ד לאווי סיפר על הדרך הארוכה שנמשכה שנים רבות, וכללה שלוש משימות מרכזיות: ביטול גזר דין המוות, השגת השחרור והעברתו לישראל.

במסגרת זו נחשפו הפרטים על הסדר הסולחה שנחתם מול משפחת הנפגע, במסגרתו שולמו 200 אלף דולר, כאשר העלות הכוללת של מהלך השחרור הגיעה לכ-300 אלף דולר. הכספים גויסו מתרומות של הציבור החרדי, כאשר משלחת מיוחדת של חסידים ממונסי שבניו יורק אף הגיעה ישירות לכורדיסטן כדי להשתתף בטקס הסולחה המורכב.

"11 שנים היינו מעורבים וניסינו להביא לשחרורו של בן. קרו הרבה דברים, לא אכנס לכל מה שהיה. בן צריך לנוח", אמר עו"ד לאווי, שהדגיש כי מעולם לא איבד את התקווה: "לא ידענו מתי ואיך הוא ישוחרר, אבל ידעתי שלא נרפה עד שזה יקרה. ידעתי מהיום הראשון שהוא ישוחרר".

עו"ד לאווי הוסיף: "הסוהרים התייחסו אליו טוב מאוד, וצריך לומר את זה, אך המאבק מול כל החזיתות היה מורכב". כעת, לאחר ששחרורו הושלם והוא נמצא בדרכו לישראל, מתכנן חסין להגיע בראש ובראשונה לישיבת "אש התורה" מול הכותל המערבי בירושלים כדי לברך ברכת הגומל, ולאחר מכן להשתלב בלימודים בבית המדרש.

הדרמה סביב מעצרו של חסין החלה עוד בשנת 2014, כאשר הגיע לבקר את סבו וסבתו הקשישים בחבל כורדיסטן שבעיראק, במקביל להתפשטות ארגון הטרור דאעש באזור. חסין הצטרף למאמצי ההגנה של התושבים המקומיים מפני הטרוריסטים, אך בשנת 2015 נקלע למארב של נהג מונית שזיהה כי הוא דובר עברית ואיים למסור אותו לידי מחבלי דאעש.

במהלך המאבק שהתפתח במקום נפצע הנהג ומאוחר יותר נפטר מפצעיו, אירוע שהוביל למעצרו המיידי של חסין, לעינויים קשים שעבר בחקירותיו ולהרשעתו בסופו של דבר. בשנת 2020 גזר עליו בית המשפט הכורדי עונש מוות בתלייה, ומאז ריחפה סכנה ממשית ויומיומית על חייו.

מפנה משמעותי בפרשה התרחש בשלהי שנת 2025, כאשר עונש המוות שנגזר על בנימין בוטל בעקבות הסכם "סולחה" מורכב שנחתם בעיראק. ביטול עונש המוות התאפשר בין היתר הודות לקמפיין פדיון שבויים בינלאומי, במסגרתו נרתם הציבור הרחב לסיוע במימון העלויות הכבדות שנדרשו לצורך השגת ההסדר.