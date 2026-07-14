נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (שלישי) כי הוא חוזר בו מההחלטה שפורסמה אמש, לפיה ספינות העוברות במצר הורמוז ייאלצו לשלם דמי מעבר בשיעור של 20 אחוזים מערך הסחורה. במקום זאת, כך הבהיר הנשיא, מדינות המפרץ תבצענה השקעות עצומות בתוך ארצות הברית.

ההודעה פורסמה ברשת החברתית של הנשיא, לאחר שאמש עוררה ההכרזה על המס גל תגובות בקרב בעלות הברית האמריקניות באזור. עם זאת, טראמפ הדגיש בנחרצות כי המצור הימי המלא על איראן אכן ייכנס לתוקף בשעות הלילה כפי שתוכנן.

"נפט זורם כמו שלא זרם מעולם"

"נפט זורם כמו שלא זרם מעולם, הודות לעוצמה המדהימה של צבא ארצות הברית", פתח טראמפ את הודעתו. הנשיא הוקיר את מזכיר ההגנה פיט הגסת', יושב ראש המטות המשולבים דן קיין, ומפקד פיקוד המרכז האדמירל בראד קופר על פעילותם.

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"בזכותם, ובזכות כל חברי הצבא החזק ביותר בעולם בפער ניכר, מצר הורמוז פתוח לכל תנועת הספינות למעט איראן", הבהיר הנשיא. "וזאת בשל המנהיגות השקרנית, האלימה והזדונית שלהם, אשר לוקחת אותם במסלול להשמדה מוחלטת".

מצור מלא על איראן בלבד

בהודעתו אישר הנשיא כי "יהיה לנו מצור מלא, אך ורק על ספינות המגיעות אל ונמלים מאיראן, או הנושאות דבר מה הקשור למטען איראני". כידוע, צבא ארה"ב תקף הלילה במשך חמש שעות רצופות מטרות צבאיות ברחבי איראן, במסגרת ההסלמה המתמשכת במפרץ הפרסי.

מרכז המידע הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הודיע מוקדם יותר כי המצור ייכנס לתוקף הלילה בשעה 23:00 שעון ישראל, וכי הוא יחול על כל תנועת כלי השיט הקשורים לאיראן.

השקעות היסטוריות במקום המס

הנשיא הסביר את השינוי במדיניות: "בהתבסס על שיחות פוריות ביותר עם מנהיגות המזרח התיכון, החלטתי להחליף את דמי ההחזר של ארצות הברית בשיעור של 20 אחוז בעסקאות סחר והשקעות שמדינות המפרץ השונות יבצעו בתוך ארצות הברית".

"השקעות אלו יהיו עצומות אך, בו זמנית, טובות באופן יוצא דופן עבורן ועבור עתידן", הבטיח טראמפ. "כפי שכולם מודעים, יש לנו את השקעת הדולר הגדולה ביותר בתוך ארצות הברית מכל מדינה בהיסטוריה, אך השקעות חדשות אלו יהפכו את המספר הזה לגדול עוד יותר".

לדברי הנשיא, ההסכמות החדשות יביאו ל"מפעלים, מתקנים וציוד זורמים לתוך ארצות הברית ברמות היסטוריות, מה שיצור מיליוני משרות אמריקאיות נוספות בשכר גבוה". "אמריקה מנצחת שוב, מנצחת כמו שלא מנצחה מעולם", סיכם.

"לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני"

בסיום הודעתו חזר הנשיא על האזהרה לאיראן: "הימים של איראן ההורגת מאות אלפי אנשים, כולל 52,000 מפגינים, הסתיימו. והכי חשוב - לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

ההודעה מגיעה על רקע לילה שלישי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. אמש הכריז טראמפ כי ארצות הברית תכה באיראן "בעוצמה", והתייחס גם למתקן הגרעין המבוצר ביותר של איראן כ"מטרה אפשרית למתקפה גדולה".

יותר מ-50,000 חיילי צבא ארה"ב מוצבים כעת ברחבי המזרח התיכון, כאשר כוחות אמריקניים ממשיכים בפעילות נגד יכולות צבאיות איראניות במטרה למנוע תקיפות על שיט מסחרי במצר הורמוז.