הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר היום (שלישי) מסרים מבלבלים בראיון טלפוני לרשת CNBC, כאשר מצד אחד הביע אופטימיות לגבי השגת הסדר עם איראן, ומצד שני הזהיר כי הוא מצפה לחזור להפצצות. "אנחנו נשיג הסדר נהדר עם איראן. אין להם ברירה. אנו בעמדת מו"מ מאוד חזקה", הבהיר הנשיא.

ההצהרות מגיעות יום אחד בלבד לפני פקיעת הפסקת האש בת השבועיים עם טהרן, על רקע מתיחות גוברת בין שתי המדינות. טראמפ שב והתפאר בהישגים האמריקניים נגד איראן, כאשר הדגיש את חיסול מנהיגי המשטר - צעד שהוא מגדיר כ"שינוי משטר", אף שלטענתו לא תכנן זאת מראש. האשמות בהפרת הפסקת האש הנשיא האמריקני האשים את איראן בניסיונות להעביר טילים גם במהלך תקופת הפסקת האש. "האיראנים מנסים להזיז את הטילים שלהם אפילו במהלך הפסקת האש כי אנחנו פגענו להם בהרבה מהטילים. הם כנראה מנסים לבנות מחדש את המאגרים שלהם", טען טראמפ בראיון. לדבריו, כוחות אמריקניים תפסו ספינה סינית שהובילה חומרים לאיראן. "תפסנו ספינה סינית שהביאה חומרים", אמר, מבלי לפרט את מהות המטען. כזכור, טראמפ פרסם לפני מספר שעות הודעה חריפה ברשת החברתית Truth Social, בה האשים את איראן בהפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש.

ספינה במצרי הורמוז ( צילום: שאטרסטוק )

"הצבא שלנו מוכן לגמרי"

בראיון, טראמפ מסר כי הוא מצפה לחידוש הפעולות הצבאיות נגד איראן. "אני מצפה שנחזור להפצצות, הצבא שלנו מוכן לגמרי", אמר הנשיא האמריקני בראיון. ההצהרה מגיעה על רקע המצור הימי המתמשך על איראן במצר הורמוז, שבמסגרתו הונחו 27 כלי שיט מסחריים לשוב על עקבותיהם מאז תחילת המבצע ב-13 באפריל.

לטענת טראמפ, המצור הימי גורם למשטר בטהרן נזק כלכלי כבד ביותר. הנשיא העריך את הנזק הכלכלי היומי בכ-500 מיליון דולר, וציין כי המצור יימשך עד שיושג הסכם מקיף. פיקוד המרכז האמריקני פרסם תיעוד דרמטי מהמצור, שבו נראה כיצד כלי שיט מוזהרים בעוצמה: "אם תנסו לפרוץ את המצור, נכפה ציות באמצעות כוח".

מסרים סותרים לקראת פקיעת ההפוגה

הראיון של טראמפ משקף את המורכבות והסתירות במדיניות האמריקנית כלפי איראן. מצד אחד, הנשיא מביע ביטחון בהשגת "הסדר נהדר" ומדגיש את עמדת המו"מ החזקה של ארה"ב. מצד שני, הוא מזהיר מפני חזרה להפצצות ומדגיש את מוכנות הצבא האמריקני לפעולה.

עם פקיעת הפסקת האש המתקרבת, נותרה השאלה האם טראמפ אכן יורה על חידוש ההפצצות או שמא ישיג את ה"הסדר הנהדר" עליו הוא מדבר. המתיחות בין וושינגטון לטהרן ממשיכה לגבור, כאשר שתי המדינות נמצאות בנקודת מפנה קריטית.