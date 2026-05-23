נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב (מוצ"ש) הודעה בה הודיע כי ארה"ב מתקדמת לקראת הסכם היסטורי עם איראן. הנשיא פירט כי קיים שיחות טלפון עם שורה ארוכה של מנהיגי המזרח התיכון, וכי "ההסכם כבר נוסח ברובו".

"אני נמצא בלשכה הסגלגלה בבית הלבן, שם קיימנו זה עתה שיחה טובה מאוד" עם מנהיגי המדינות, כתב טראמפ. בין המשתתפים בשיחות: הנשיא מוחמד בן סלמאן מסעודיה, מוחמד בן זאיד מאיחוד האמירויות, האמיר תמים בן חמד מקטאר, פילדמרשל סייד עאסם מוניר אחמד שאה מפקיסטן, הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן מטורקיה, הנשיא עבדל פתאח א-סיסי ממצרים, המלך עבדאללה השני מירדן, והמלך חמד בן עיסא מבחריין.

"ההסכם כבר נוסח ברובו"

בהודעה הבהיר הנשיא: "הסכם כבר נוסח ברובו, והוא כפוף לגיבוש סופי בין ארצות הברית של אמריקה, הרפובליקה האסלאמית של איראן, והמדינות השונות האחרות, כפי שפורטו". טראמפ הוסיף כי "היבטים ופרטים סופיים של העסקה נידונים כעת, ויפורסמו בקרוב".

הנשיא האמריקני ציין גם כי "בנפרד, קיימתי שיחה עם ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל, שגם היא, כמו כן, הלכה טוב מאוד". עם זאת, טראמפ לא פירט את תוכן השיחה עם ראש הממשלה הישראלי או את עמדתו של נתניהו להסכם המתגבש.

מצר הורמוז ייפתח

בסיום ההודעה הבהיר טראמפ כי "בנוסף לאלמנטים רבים אחרים בהסכם, מצר הורמוז ייפתח". מצר הורמוז, הממוקם בין איראן לחצי האי ערב, מהווה נקודת מעבר קריטית לכ-20% מאספקת הנפט העולמית, ואיראן איימה בעבר לחסום אותו במקרה של עימות צבאי.