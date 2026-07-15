בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לטוס לביקור בוושינגטון בתחילת השבוע הבא, פתחה ארצות הברית הבוקר (רביעי) בגל תקיפות נרחב נגד מטרות צבאיות באיראן. מדובר בפעולה הצבאית הישירה הראשונה מסוגה מאז הפסקת האש שנכנסה לתוקף לפני מספר שבועות, והיא מגיעה על רקע מתיחות גוברת במפרץ הפרסי.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום), התקיפות החלו בשעה 6:00 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי של ארצות הברית. מטוסי קרב, רחפנים וכלי שיט אמריקניים שיגרו תחמושת מדויקת לעבר אתרים צבאיים איראניים, כאשר הגל נמשך שבע שעות רצופות.

מפקד סנטקום, האדמירל בראד קופר, הבהיר כי "איראן תקפה במכוון שבע ספינות מסחר במהלך השבוע", מה שהוביל לכעשרה אזרחים הרוגים, פצועים ונעדרים. במקביל, עדכן קופר כי "כוחות איראניים שיגרו עשרות טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ השכנות".

בהודעה הרשמית של סנטקום נכתב כי "התקיפות נועדו להחליש עוד יותר את היכולות הצבאיות שכוחות איראניים השתמשו בהן כדי לתקוף ספנות מסחרית במצר הורמוז". בין היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות.

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טראמפ מאיים: "נתקוף תחנות כוח"

בריאיון ל"פוקס ניוז" הציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אולטימטום חריף: אם איראן לא תשוב ברצינות לשולחן המו"מ, וושינגטון תתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח. הנשיא ציין שהעביר להם מסר מוקדם יותר לפיו "לא יישאר לכם כלום".

"התקיפות באיראן ימשיכו עד שאגיד שזה מספיק", הבהיר טראמפ. "לאיראן נשאר עוד קצת כוח להילחם, אבל לא הרבה. נשמור את מטרות האנרגיה באיראן לסוף". בפגישה עם ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, חשף טראמפ פרטים על קריסת הסכם שהיה קרוב להיחתם.

נתניהו בדרך לוושינגטון

על רקע ההסלמה במפרץ, מתכנן ראש הממשלה בנימין נתניהו לטוס לביקור בארה"ב בימים הקרובים. נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת שבוע הבא, כאשר הפגישה עם הנשיא טראמפ צפויה להתמקד בנושא האיראני.

כבר לפני כשבועיים במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, שוחח נתניהו עם טראמפ ובירך אותו. בתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בבית הלבן. טראמפ אמר אז לאתר "אקסיוס" כי ראש הממשלה ביקש ממנו פגישה, והוסיף: "אנחנו מסתדרים טוב מאוד. הוא יודע מי הבוס".

הביקור המתוכנן מגיע גם על רקע מתיחות בין נתניהו לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, שאיים למעצר את ראש הממשלה אם ינחת בעיר. בראיון שהעניק נתניהו לתחנת WABC, הוא תקף את עמדותיו של ממדאני ואמר: "הוא עומד לצד כוחות הטרור".