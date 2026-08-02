מצב חירום נוצר בישיבת נר זרח שבמושב עוצם, כאשר שירותי הכבאות והצלה הוציאו צו סגירה למתחם הישיבה עקב ליקויי בטיחות. ההחלטה מגיעה כשבועיים בלבד טרם פתיחת זמן אלול, ומעוררת חשש רב לגבי יכולת הישיבה לפתוח את השנה הבאה ולקלוט את תלמידי שיעור א' החדשים. נודע כי היום (יום ראשון) אמורה להתקיים פגישה דחופה בין נציגי הישיבה לגורמי הכבאות והצלה, במטרה להגיע להסדרים שיאפשרו את ביטול הצו והמשך פעילות הישיבה לקראת השנה הבאה.

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בעקבות המצב הקשה, התכנסו אמש במוצאי שבת קודש רבני הישיבה יחד עם תלמידים ובוגרים לעצרת תפילה מיוחדת בציונו הקדוש של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל. במעמד המרגש נאמרו פרקי תהילים ותפילת "אבינו מלכנו", בתפילה לביטול הגזירה ולהצלחת המגעים עם הרשויות. הישיבה, הפועלת במסגרת מוסדות ישיבת אורחות תורה בראשות הרב יעקב וירז'בינסקי, מקווה למצוא פתרון בימים הקרובים שיאפשר את פתיחת זמן אלול במועדו. "מדובר בגזירה ממש", נמסר מהישיבה. "אי אפשר לפתוח שנת לימודים ולקלוט תלמידי שיעור א' במצב כזה. אם הצו ייכנס לתוקף, הפגיעה ביכולת לפתוח את זמן אלול תהיה קשה ביותר".

גורם בשירותי הכבאות והצלה מסר כי הוצאת צו סגירה למבנה מעידה על קיומם של ליקויים העלולים לסכן חיי אדם. עם זאת, בישיבה תולים תקווה בפגישה שתתקיים היום, ומקווים שתימצא דרך לתיקון הליקויים תוך המשך פעילות המוסד.