ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א קרא במהלך שיעורו השבועי את 'מזמור לתודה', כהודאה על הנס הגדול שהתרחש בטיסת פליי דובאי. כזכור, ארבעה נוסעים ישראלים הצליחו לסכל את ניסיון החטיפה של טייס המשנה העומאני.

במהלך דבריו הדגיש ראש הישיבה: "לא נשכח להודות לה' על הנסים שעשה אִתנו. רבותינו אומרים שחזקיה היה צריך להיות משיח, אבל הוא לא נתן תודה לה' על הנס הגדול שהיה אִתו. יש מעצור לה'? הרבה חיילים או מעט חיילים, תמיד ה' נותן את התשועה!"

האירוע הדרמטי התרחש בטיסה מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי תקף את הקברניט בגרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות ההטסה במטרה להתרסק בנמל התעופה בן גוריון.

ארבעה נוסעים ישראלים — יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן — הסתערו לתא הטייס והשתלטו על המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים.

היעד האמיתי של הטייס המחבל בבלי | 04.10.26

הגר"צ מאזוז שליט"א הקביל את האירוע לנס שהתרחש עם המלך חזקיה, שעליו אמרו חז"ל שהיה ראוי להיות משיח אך לא זכה לכך משום שלא נתן תודה לה' על הנס.