שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד שלושה קטינים בני 15 עד 16, תושבי חולון ותל אביב ממוצא אריתראי. לפי החשד, הנערים משתייכים לכנופיית רחוב המכונה "SSQ".

הגשת כתב האישום באה בעקבות חקירה מקיפה שנוהלה בתחנת משטרת חולון במרחב איילון, בעקבות אירוע חמור של שוד ותקיפה שהתרחש בעיר. המשטרה דרשה להאריך את מעצרם של השלושה עד לתום ההליכים המשפטיים.

האירוע החל ב-27 ביולי 2026, כאשר חברי הכנופיה הגיעו לעסק ברחוב סוקולוב בחולון והחלו להתנכל למקום. במהלך האירוע השליכו החשודים חפצים שונים בכוח לעבר דלת הכניסה של העסק וגרמו נזק ניכר.

למחרת, ב-28 ביולי בסביבות השעה 17:30, חזרו שלושת הנערים לעסק. הם דרשו מבעל העסק למסור להם כספים, אך כאשר בעל המקום סירב להיענות לדרישתם, הפכה העימות לתקיפה פיזית אלימה.

מצלמות האבטחה של העסק ומסביבתו תיעדו את האירוע. בתיעוד נראים החשודים מתגודדים מחוץ לעסק ובסמוך לפתחו, כאשר אחד מהם מחזיק חפץ כבד דמוי מוט או אלת עץ ומנופף בו באיום. בתיעוד נוסף נראים הצעירים מתרוצצים ומתעמתים בתוך החנות, כשאחד מהם לבוש חולצה לבנה ומכנס קצר. במהלך התקיפה נפגע בעל העסק בחלקו העליון של גופו כתוצאה מהמכות, ובמקום נגרם הרס רב.

מיד עם קבלת הדיווח במוקד 100, הוזעקו שוטרי תחנת חולון שהגיעו במהירות לזירה. השוטרים פתחו בפעולות חקירה מיידיות, שכללו איסוף ראיות, תחקור עדים ובדיקת מצלמות האבטחה באזור. בזכות הפעילות המהירה והנחושה, אותרו שלושת החשודים הקטינים תוך זמן קצר, נעצרו והועברו לחקירה בתחנה. מעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט, עד שאמש הושלמה התשתית הראייתית שהובילה להגשת כתב האישום ולבקשה למעצרם עד תום ההליכים.