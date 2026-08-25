השוד בתחנת דלק - צילום: דוברות המשטרה השוד בתחנת דלק | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:48

משטרת ישראל הודיעה היום (יום שלישי) על הגשת הצהרת תובע כנגד תושב שפרעם כבן 49, החשוד בביצוע שוד בתחנת תדלוק ברחוב חטיבת גולני שבחיפה. לפי החשד, הגיע החשוד למקום כשפניו מכוסות, איים על העובדת באמצעות חפץ שהיה ברשותו, ודרש ממנה למסור לו את כספי הקופה שבתחנה.