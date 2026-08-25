משטרת ישראל הודיעה היום (יום שלישי) על הגשת הצהרת תובע כנגד תושב שפרעם כבן 49, החשוד בביצוע שוד בתחנת תדלוק ברחוב חטיבת גולני שבחיפה. לפי החשד, הגיע החשוד למקום כשפניו מכוסות, איים על העובדת באמצעות חפץ שהיה ברשותו, ודרש ממנה למסור לו את כספי הקופה שבתחנה.
האירוע אירע לפני כשבועיים. שוטרי תחנת חיפה הוזעקו למקום מיד עם קבלת הדיווח על השוד, ופתחו בסריקות באזור. תוך זמן קצר הצליחו השוטרים לאתר אדם שתאם את התיאור שמסרה העובדת, והוא נעצר במקום והועבר לחקירה במשטרה.
בחקירה ובבדיקות שנערכו, נתפסו ממצאים שלפי החשד מקשרים את החשוד לביצוע העבירה. מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט, בעוד החוקרים המשיכו באיסוף ראיות ובגיבוש החומר הראייתי.
עם השלמת פעולות החקירה, הוגשה כנגד החשוד הצהרת תובע, לקראת הגשת כתב אישום ובקשה למעצרו עד לסיום ההליכים המשפטיים. יצוין כי מקרה זה מצטרף למספר אירועי שוד נוספים שטופלו לאחרונה על ידי המשטרה במסגרת המאבק בפשיעה הרכושית.
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