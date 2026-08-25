מעצר שב"חים ( צילום: צילום מסך דוברות המשטרה )

כוחות מג"ב ביצעו הבוקר (יום ראשון) שתי פעולות אכיפה משמעותיות בירושלים ובעוטפה, שהובילו למעצרם של 21 שוהים בלתי חוקיים שניסו לחדור לשטח המדינה. הפעולות, שנערכו בו-זמנית במעבר חיזמא ובשכונת עיסאוויה, חשפו שיטות הברחה מורכבות והובילו לסיכול רשתות הסתננות שפעלו בשני אזורים נפרדים.

במעבר חיזמא איתרו הלוחמים דופן כפולה מוסתרת ברכב מסחרי, שבתוכה הוסתרו שבעה שוהים בלתי חוקיים בתנאי צפיפות קשים. במקביל, בפעילות שיזמו הכוחות בעיסאוויה, נמצאו 14 שוהים נוספים בדירה שהוכנה כמקום מסתור.

תיעוד מהשטח - צילום: דוברות המשטרה תיעוד מהשטח | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:20

הפעולה הראשונה התרחשה במעבר חיזמא, כאשר לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו רכב מסחרי לבדיקה. במהלך בדיקה מקצועית שערכו הלוחמים, נחשף סליק מוסתר בקנאי הרכב - דופן כפולה שנבנתה במיוחד להברחת אנשים תוך הסתרה מעיני כוחות הביטחון. הצהרת תובע נגד הנהג שגרם לתאונה קטלנית בירושלים משה כץ | 23.08.26 בתוך חלל ההסתרה הצר נמצאו שבעה שוהים בלתי חוקיים שנסעו בצפיפות מסוכנת בניסיון להיכנס לשטח ישראל. הנהג, תושב מזרח ירושלים כבן 30, נעצר יחד עם שבעת השוהים והועבר לחקירה במשרדי מג"ב עוטף ירושלים. המקרה מצטרף לסדרה של ניסיונות הברחה דומים שסוכלו לאחרונה. לפני מספר ימים נעצרו שני חשודים שניסו לחצוב מעבר בחומת ההפרדה באזור כפר עקב, תוך שימוש בכלי חפירה חשמליים.

התיעוד מהטנדר - צילום: דוברות המשטרה התיעוד מהטנדר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:17

במקביל לפעילות במעבר, ביצעו לוחמי מג"ב ירושלים חיפוש ממוקד בבניין מגורים חשוד בשכונת עיסאוויה במסגרת הפעילות השוטפת לשמירה על ביטחון הציבור. החיפוש המקיף חשף מצב של הפרת חוק.

בתוך המבנה אותרו 14 שוהים בלתי חוקיים ששהו בישראל ללא אישור כלשהו. כל החשודים נעצרו על ידי הכוחות והועברו להמשך חקירה וטיפול. הפעילות מעידה על ערנות הכוחות ועל המאמץ המתמיד לאתר ולסכל רשתות הסתננות הפועלות באזור.

תופעת הסתרת שוהים בלתי חוקיים בדירות מסתור אינה חדשה. לפני מספר ימים נעצר שוהה בלתי חוקי בירושלים שנתפס עם ציוד לגניבת כלי רכב, במסגרת פעילות של שוטרי תחנת עוז.

שתי הפעולות מצטרפות לשורה של מבצעי אכיפה שמנהלת משטרת ישראל ולוחמי מג"ב באזור ירושלים והעוטף. בסך הכל, בפרק זמן קצר, סוכלו ניסיונות חדירה של 21 שוהים בלתי חוקיים ונעצר חשוד מרכזי בהסעתם, במסר ברור לכל גורמי הפשיעה כי גבולות העיר והמעברים נמצאים תחת פיקוח הדוק וללא סובלנות לפרצות ביטחוניות.

הפעילות המשולבת של לוחמי מג"ב במעברים ובתוך השכונות מעידה על גישה מקיפה למניעת הסתננות. הכוחות פועלים הן בנקודות המעבר הרשמיות, שם מתגלים ניסיונות הברחה מורכבים, והן בתוך האזורים המאוכלסים, שם מאותרות דירות מסתור ומוקדי הסתננות.

יצוין כי בשבועות האחרונים חלה עלייה בניסיונות ההסתננות לשטח המדינה, תוך שימוש בשיטות הברחה יצירתיות ומורכבות. לוחמי מג"ב מגבירים את הפעילות המבצעית ומחדדים את שיטות הבדיקה כדי לסכל ניסיונות אלו ולשמור על ביטחון התושבים.