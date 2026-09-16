במסגרת פעילות אכיפה משולבת שנועדה לאתר אמצעי לחימה וציוד צבאי גנוב, פעלו אמש (שלישי) כוחות משטרה ושב"ס ביער להב. הפעילות התמקדה באיתור נשק וציוד שהוסלקו במקום.

במהלך החיפוש, שנערך בסיוע כלבנים לאיתור חומרי נפץ, נחשפו שישה מרעומים צה"ליים תקניים. בנוסף, נתפס ציוד צבאי שכלל תרמיל וקסדה, החשודים כגנובים מצה"ל. על פי הודעת דוברות המשטרה ודוברות שירות בתי הסוהר, המרעומים הועברו לטיפול יחידת החבלה של מחוז דרום.

יחידת החבלה ביצעה השמדה מבוקרת של המרעומים במקום. חוקרי תחנת העיירות ממשיכים לחקור את נסיבות הסלקת הציוד והממצאים.

המבצע מצטרף לשורה של פעולות אכיפה שמבצעים כוחות הביטחון בתקופה האחרונה. לפני כשבועיים נעצרו תשעה חייבי מאסר במחוז צפון במסגרת פעילות משולבת של שב"ס ומשטרה, ובסוף חודש אוגוסט נתפסו חומר נפץ ולבנות חבלה שנגנבו מצה"ל בטייבה.

שוטרי המחוז הדרומי הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה עם שירות בתי הסוהר, לאיתור אמצעי לחימה, לסיכול פעילות עבריינית ולשמירה על ביטחון הציבור.