בבלי
מעצר בצפון

עובד מועצה נעצר בחשד להתקנת מכשיר האזנה בלשכת ראש הרשות

תושב גוש חלב כבן 65 נעצר לאחר שחוקרי המשטרה פשטו על משרדי המועצה בתום ישיבה ואיתרו ראיות המפלילות אותו | המשטרה תבקש להאריך את מעצרו

(צילום: shutterstock)

חוקרי מחלק ההונאה במחוז הצפוני של משטרת ישראל עצרו אמש (שלישי) עובד מועצה מקומית כבן 65, תושב גוש חלב, בחשד שהתקין מכשיר להאזנות סתר בלשכתו של ראש הרשות.

הפרשה החלה לפני מספר שבועות, כאשר התקבלה במשטרה תלונה רשמית מטעם הרשות המקומית על חשש כי משרדי המועצה מרושתים באמצעי ניטור והאזנה בלתי חוקיים. בעקבות התלונה נפתחה חקירה סמויה במחלק ההונאה הצפוני, שפעלה בשיתוף פעולה עם גורמים מוסמכים במועצה.

במהלך החקירה איתרו החוקרים ממצאים טכנולוגיים שאיששו את החשדות. אמש, זמן קצר לאחר סיומה של ישיבה שנערכה במשרדי המועצה, פשטו בלשי המשטרה על הלשכה ועצרו את החשוד בשעת מעשה.

בחיפוש שנערך על גופו וברשותו של החשוד אותרו ראיות נוספות הקושרות אותו באופן ישיר לביצוע העבירה, כך נמסר מהמשטרה.

הבוקר מובא החשוד לבית משפט השלום בטבריה, שם מבקשת המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה. מדוברות המשטרה נמסר כי חקירת הנסיבות והמניע למעשה נמשכת.

משטרת ישראלהאזנות סתרמועצה מקומיתגוש חלב

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