דיווחה שבעלה יוצא לפיגוע – והקפיצה את המשטרה לשווא

( צילום: דוברות המשטרה )

תושבת באקה אל גרבייה נעצרה במוצאי שבת קודש בחשד שמסרה דיווח כוזב למשטרה. האישה טענה שבעלה מאיים עליה ומתכוון לצאת לבצע פיגוע, אך בחקירה התברר שמדובר בסכסוך משפחתי על רקע הליכי גירושין.