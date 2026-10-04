דיווחה שבעלה יוצא לפיגוע – והקפיצה את המשטרה לשווא

תושבת באקה אל גרבייה נעצרה במוצאי שבת קודש בחשד שמסרה דיווח כוזב למשטרה. האישה טענה שבעלה מאיים עליה ומתכוון לצאת לבצע פיגוע, אך בחקירה התברר שמדובר בסכסוך משפחתי על רקע הליכי גירושין.
על פי ההודעה שפרסמה דוברות המשטרה, תחנת באקה אל גרבייה פתחה בחקירה מואצת בעקבות הדיווח החמור. נוכח החשש לשלום הציבור, הופעלו מערכים מבצעיים וטכנולוגיים נרחבים שהובילו לאיתור הבעל ולמעצרו המהיר.
ככל שהחקירה התקדמה, התברר שבין בני הזוג מתנהל סכסוך משפחתי על רקע הליך גירושין. כלל הבדיקות שביצעה המשטרה שללו כוונה ביטחונית מצד הבעל, והעלו חשד מובהק שהדיווח החמור שמסרה האישה היה כוזב לחלוטין.
לאור חומרת המעשה, הקפצת כוחות הביטחון לשווא והפעלת משאבים מבצעיים משמעותיים, המשטרה עצרה את האישה לחקירה. בסיום החקירה נכלאה האישה, והמשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרה.
גם הבעל נעצר לחקירה בגין איומים. המשטרה הדגישה שתמשיך לפעול בנחישות נגד מי שמוסר דיווחים כוזבים המקפיצים כוחות ביטחון ומבזבזים משאבים ציבוריים.
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