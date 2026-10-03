יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הצהיר בראיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" כי בכוונתו לפעול להקמת ממשלה עתידית בשיתוף עם מפלגת רע"ם. ההצהרה הגלויה עוררה סערה במערכת הפוליטית ונתנה למחנה הימין חומר תעמולתי נרחב.

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', הגיב בחריפות: "יאיר גולן אומר שוב בקולו את מה ששותפיו איזנקוט וליברמן מנסים להסתיר בכל דרך". לדבריו, השלושה מתכננים להקים "ממשלה מסוכנת" שתישען על המפלגות הערביות ותפגע בהתיישבות ובזהות היהודית של מדינת ישראל. סמוטריץ' הוסיף כי "רק ציונות דתית גדולה וחזקה תמנע מזה לקרות".

מפלגת הליכוד הוציאה הודעה חריפה נגד גולן ונגד גדי איזנקוט. "יאיר גולן חושף הערב את האמת: הוא ושותפו איזנקוט יקימו ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות", נכתב בהודעה.

גורמים בליכוד טענו כי מערכת הבחירות הנוכחית מתמקדת בשאלה אחת: "זה או ימין או פלסטין – רק הליכוד ימנע הקמת ממשלת שמאל-ערבים של איזנקוט, גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות". ההצהרה של גולן מסמנת את פתיחת קמפיין בחירות שבו שאלת השותפות עם המפלגות הערביות עומדת במרכז.