פריימריז הליכוד ( צילום: יהודה גליקמן )

בזמן שאלפי מתפקדים הגיעו לקלפיות במהלך הפריימריז בליכוד, מאחורי הקלעים התנהל מנגנון כספי ענק בהיקף של מיליוני שקלים. העלות המוערכת לקופת המדינה בגין הבחירות המקדימות בליכוד ובמפלגת הדמוקרטים מסתכמת בכ-16.53 מיליון שקלים – סכום הזורם ישירות למימון הקמפיינים של המתמודדים.

המנגנון הכלכלי שמאחורי הפריימריז מבוסס על חוק שקידם חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד לפני כעשור, אשר קבע כי המדינה תכסה את הוצאות הפריימריז במקום שהמועמדים יידרשו לגייס תרומות מבעלי הון פרטיים. המטרה: למנוע תלות בממון פרטי ולהבטיח שוויון הזדמנויות יחסי בין המתמודדים. 380 אלף שקלים לכל מועמד בליכוד גובה התמיכה הכספית שהמדינה מעניקה לכל מתמודד נגזר ישירות ממספר המתפקדים הרשומים במפלגה. במפלגת הליכוד, המונה כ-140 אלף מתפקדים, תקרת ההחזר והתמיכה לכל מועמד עומדת על כ-380,000 שקלים. במפלגת הדמוקרטים, עם כ-112 אלף מתפקדים, גובה ההחזר למועמד עומד על כ-275,000 שקלים. פרסום ראשון: נציגי ש"ס מקומיים עוברים למפלגה חרדית חדשה דוד קליין | 14.08.26 אולם הזכאות לקבלת המימון וההחזר הכספי מהמדינה אינה אוטומטית. רק מועמדים שישתלבו ברשימה וישמשו כחברי כנסת בכנסת הבאה זכאים להחזר מלא של הוצאות הקמפיין שלהם, עד לתקרה של 380 אלף שקלים. מועמד שלא נבחר ביום הבחירות אך ייכנס לכנסת במהלך השנה הראשונה לכהונתה – למשל בעקבות החוק הנורווגי או התפטרות חברי כנסת – יהיה זכאי לקבל החזר רטרואקטיבי.

פריימריז הליכוד ( צילום: יהודה גליקמן )

מתמודדים חדשים שלא יצליחו להיכנס לכנסת ייאלצו לספוג את הוצאות הקמפיין מכיסם הפרטי או מתרומות מותרות על פי חוק. המשמעות: רק מועמדים שהצליחו להגיע למקומות הריאליים ברשימה – על פי הסקרים האחרונים, כ-22 עד 24 מנדטים לליכוד – יזכו בפועל להחזר כספי מהמדינה.

מה קורה עם כספי המשוריינים?

סוגיה כלכלית מרתקת עולה ביחס לשרים ולחברי הכנסת ששוריינו ברשימה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדוגמת השרים גדעון סער, ישראל כ"ץ וחיים כץ, או מועמדים שפרשו ברגע האחרון מהמרוץ. על פי הכללים, חבר כנסת שהתמודד בפריימריז אך פרש או שוריין, נדרש להחזיר לקופת הכנסת והמדינה את כל הכספים שקיבל כמקדמה וטרם הוציא בפועל עד לרגע פרישתו.

כספים שכבר הוצאו בפועל על פרסום, מטות וקמפיינים עד לרגע ההודעה על הפרישה או השריון – אין חובה להחזירם. המשמעות: מועמדים שהשקיעו סכומים גבוהים בקמפיין לפני שהוחלט על שריונם, לא יידרשו להחזיר את אותם סכומים.

פיקוח מבקר המדינה על כל שקל

בסיום מערכת הבחירות, כל מועמד שהתמודד בפריימריז מחויב להגיש דיווח פיננסי מדוקדק ומפורט ללשכת מבקר המדינה. המבקר בודק את חוקיות ההוצאות, מוודא שלא נעשה שימוש בתרומות אסורות, ושכל הוצאה מגובה בחשבוניות וקבלות כחוק.

מועמד שימצא כי חרג מתקרת ההוצאות או פעל בניגוד להנחיות, צפוי לקנסות כספיים כבדים המקוזזים ממימון המפלגות שלו, ואף לשלילת הזכאות להחזר. המנגנון נועד להבטיח שקיפות מלאה ולמנוע ניצול לרעה של כספי ציבור.

בפריימריז שהתקיימו היום, הגיעו לקלפיות 75,177 מצביעים מתוך כ-140 אלף מתפקדים – שיעור הצבעה של 53 אחוזים. 31 שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקו על כ-17 מקומות ריאליים בלבד ברשימה, כאשר נתניהו ייעד 8 מקומות לשריונים אישיים מטעמו.