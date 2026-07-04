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חגיגה של צבעים: משכן הכנסת הואר בצבעי דגל ארצות הברית | תיעוד

כחול, אדום ולבן: הכנסת מוארת בצבעי ארצות הברית לרגל יום העצמאות ה-250 | בנוסף, במהלך השבוע האחרון הוצגו בכניסות למשכן סרטים ותצלומים מביקורי נשיאי ארצות הברית, ראשי בתי הנבחרים ואישים נוספים בכנסת | צפו בתיעוד (כנסת)

משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב
משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב| צילום: צילום: נתן וייל דוברות הכנסת

הערב, (מוצאי שבת) ה-4 ביולי 2026, המועד בו ארצות הברית של אמריקה מציינת 250 שנים להכרזת עצמאותה, משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב.

בנוסף, במהלך השבוע האחרון הוצגו בכניסות למשכן סרטים ותצלומים מביקורי נשיאי ארצות הברית, ראשי בתי הנבחרים ואישים נוספים בכנסת.

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה מסר: "היום, העולם החופשי מציין מאורע היסטורי של ממש: 250 שנה להקמתה של ארצות הברית של אמריקה. באחד מההישגים הגדולים בתולדות האנושות, ייסדו האבות המייסדים של אמריקה את הרפובליקה המודרנית הגדולה הראשונה, מגדלור של חירות, שממשיך להנחות את האנושות אל ערכי החופש וכבוד האדם".

אוחנה הוסיף ואמר: "בשם הכנסת ובשם העם בישראל, אני מבקש לברך מעומק הלב את העם האמריקאי. אני מבקש גם להביע את תודתנו להנהגה האמריקאית על מנהיגותה ועל הברית האיתנה עם ישראל. יום עצמאות שמח, ארצות הברית של אמריקה"

משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב (צילום: נועם מושקוביץ' דוברות הכנסת)
משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב (צילום: נועם מושקוביץ' דוברות הכנסת)
משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב (צילום: נועם מושקוביץ' דוברות הכנסת)

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