מי היה תוקף באיראן? ראש הממשלה תקף את איזנקוט שלא נותר חייב

גדי אייזנקוט, בנימין נתניהו ( צילום: אבשלום ששוני, יונתן סינדל/Flash90 )

על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, פרץ הבוקר (שלישי) עימות חזיתי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יו״ר מפלגת 'ישר' והרמטכ״ל לשעבר, גדי איזנקוט. המתיחות הגיעה לשיא כאשר שני הצדדים פרסמו סרטונים תקיפים זה נגד זה, בקרב תקשורתי שמעורר סערה במערכת הפוליטית.

ראש הממשלה פתח בהתקפה כשפרסם סרטון שהופץ על ידי הליכוד, בו נטען כי "איזנקוט לא היה תוקף באיראן". בסרטון שולבו קטעי ארכיון של איזנקוט, בהם הוא נשמע אומר: "רצוי להשיג את זה בלי מלחמה". הסרטון כלל גם טענה נוספת לפיה "לאיזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות". מתקפת ראש הממשלה הגיעה כתגובה ישירה לביקורת חריפה שהפנה איזנקוט כלפי הממשלה בנושא הגרעין האיראני. יו״ר 'ישר' טען כי מדינת ישראל התעוררה למציאות של "הסכם שמתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי", והאשים את הממשלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני. "מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובין-לאומית היסטורית, מסתיים בתוצאה עגומה של ממשלה כושלת" הפעיל שנאבק בהתיישבות מצטרף ל'דמוקרטים' - זה המטה שבראשו יעמוד דוד קליין | 11:56 איזנקוט איש ימין? איש מרצ עוזב אחרי 28 שנה ותומך במפלגת 'ישר' דוד קליין | 10:22 כך כתב איזנקוט בביקורתו הקשה, תוך שהוא מתייחס להסכם שנחתם בין וושינגטון לטהרן.

הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט וראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: נועם רבקין פנטון/Flash90 )

התגובה המפתיעה: נתניהו נגד נתניהו

זמן קצר לאחר פרסום הסרטון של ראש הממשלה, השיב איזנקוט במהלך תקשורתי מתוחכם. הוא פרסם סרטון תגובה המציג נאום של נתניהו עצמו מטקס הפרישה של איזנקוט מצה״ל בסיום כהונתו כרמטכ״ל - בניגוד מוחלט למסר המועבר בקמפיין הנוכחי של הליכוד.

בסרטון התגובה נשמע ראש הממשלה מרעיף שבחים על תפקודו של איזנקוט מול האיום האיראני. "צה״ל בהובלתך גדי, תקף מאות פעמים, מאות רבות של פעמים, מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה", כך אמר נתניהו בטקס הפרישה.

ראש הממשלה הוסיף והודה לאיזנקוט על שירותו: "תר״ש גדעון, שאיפשר לצה״ל לתכנן מה הוא צריך, כמו שצריך. אנחנו מצדיעים גדי לזכויותיך הרבות, כלוחם וכמפקד". דברי השבח של נתניהו מטקס הפרישה עומדים בסתירה גמורה לטענות שהועלו בסרטון התקיפה של הליכוד.

העימות התקשורתי בין שני הפוליטיקאים מתרחש על רקע מתיחות פוליטית גוברת לקראת הבחירות הצפויות. כזכור, בשבועות האחרונים פרסם הליכוד מספר סרטונים נגד איזנקוט, בהם נטען כי ליו״ר 'ישר' אין ממשלה ללא שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות. בתגובה, קרא איזנקוט לנתניהו: "מספיק עם סרטוני הסתה ולהתחבא. בוא לעימות פומבי".

הסרטון של הליכוד נגד איזנקוט