ח"כ שרן השכל הגישה לוועדת הכנסת בקשה להתפלגות לסיעת יחיד, יום לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ גדעון סער, על רקע חוק הקפאת המעצרים.

במכתב שהשאירה ליו"ר סיעתה גדעון סער, כתבה: "שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך".

המהלך מגיע שעות ספורות לאחר שמליאת הכנסת אישרה את חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות, חוק שהשכל התנגדה לו. ההתפטרות והבקשה להתפלגות מעידות על קרע עמוק בין השכל לבין יו"ר סיעתה, שר החוץ גדעון סער, שהשלים לאחרונה את המיזוג עם הליכוד.

בקשה שלא עומדת בתנאי החוק

הבקשה להתפלגות מעוררת שאלות משפטיות מורכבות. על פי חוק, התפלגות סיעה מחייבת שליש מחברי הסיעה - תנאי שהשכל אינה עומדת בו כסגנית יו"ר הסיעה בלבד. כך שנראה כי בקשתה היא רק תחילתו של קרב משפטי שצפוי להגיע להכרעת בתי המשפט או לפשרה בהסכמה עם סער.

במכתב ארוך ששיגרה לוועדת הכנסת, טענה השכל כי הסעיף המאפשר התפלגות סיעות הוא מהותי ולא רק טכני. לדבריה, ההוראה נועדה "להגן על חופש הפעולה של חבר כנסת, כאשר הסיעה משנה את אופייה או זהותה או השתייכותה הפוליטית".

"אין מדובר במקרה בו החתומה מבקשת לשנות את דרכה הפוליטית, את השקפת עולמה או את הערכים", המשיכה השכל. "נהפוך הוא, החתומה נשארה נאמנה לעקרונתיה ולעקרונת היסוד של הימין הממלכתי שבשמם הצטרפה ל'תקווה חדשה' - השינוי המהותי חל בסיעה שבחרה להתמזג עם תנועת הליכוד וכיום פועלת כחלק בלתי נפרד ממנה".