יאיר גולן, יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", מסר לעינב צנגאוקר, אימו של מתן צנגאוקר ששב מהשבי, כי החליט שלא להשתמש בסמכות השריונים העומדת לרשותו, ולפיכך היא לא תשוריין ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הצפויות לכנסת. ההחלטה הגיעה לאחר מגעים שהתקיימו בין הצדדים בתקופה האחרונה.

צנגאוקר נחשבה לאחת הדמויות הבולטות והמוכרות ביותר במטה משפחות החטופים ובפעילות הציבורית כנגד הממשלה. נוכחותה הציבורית והפעילות הנחושה שלה הציבו אותה כמועמדת טבעית להשתלבות במפת הכוחות הפוליטית של משפחות החטופים וגורמי האופוזיציה.

בחודשים האחרונים ניהלה צנגאוקר מגעים עם מפלגת הדמוקרטים בנושא שריון ברשימה לכנסת. על פי חוקת המפלגה, גולן היה רשאי לשרין אותה במקום השני או במקום העשירי ברשימת המפלגה, אולם כאמור בחר שלא לממש את הסמכות הזו.

צנגאוקר הייתה בין הפנים הבולטים במאבק משפחות החטופים להשבת יקיריהם. בנה מתן נחטף יחד עם אילנה גריצ'בסקי מביתם בקיבוץ ניר עוז. לאחר שובה של גריצ'בסקי בעסקת החטופים הראשונה, נקטה צנגאוקר בקו ביקורתי חריף כלפי ההנהגה, בטענה שהם מפקירים את בנה.

בעבר, בראיון לחדשות 12, אמרה צנגאוקר כי "תעשה את הטוב ביותר עבור אזרחי ישראל", והוסיפה כי "גם מהליכוד פנו אליה". שמה עלה שוב ושוב כמי שעשויה להיכנס לכנסת הבאה באמצעות שריון במפלגות האופוזיציה.

כעת, לאחר שגולן הודיע לה על החלטתו, מסתיימת תקופת השערות והספקולציות סביב כניסתה האפשרית לזירה הפוליטית דרך מפלגת הדמוקרטים.