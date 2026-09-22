המסר שהונה את ישראל: כך סינוואר הסתיר את הטבח

שבועות ספורים לפני הטבח בשבעה באוקטובר הגיע לישראל מסר חשאי ודרמטי מטעמו של מנהיג חמאס ברצועת עזה יחיא סינוואר. המסר, שנחשף בחדשות 12, הזהיר כי "צפויה רעידת אדמה בבתי הסוהר בשל סוגיית האסירים". במערכת הביטחון והמודיעין ניסו לפענח את משמעות הדברים, אך בחרו לפרש אותם בכיוון שונה לחלוטין מהמציאות.

באותם ימים בדיוק זיהה המודיעין הישראלי התפתחות מפתיעה סביב פרשת החטיפה של החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב בעיראק. גורם איראני בכיר פנה לחמאס והציע כי הארגון יקבל לידיו את האחריות למשא ומתן לשחרורה, כאשר הארגון העיראקי הפרו-איראני שהחזיק בה הסכים למהלך זה.

צירוף המקרים הזה הביא לכך שמסר האזהרה של סינוואר השתלב בצורה חלקה במערכת השיקולים המודיעינית. גורמים שהשתתפו בדיון ציינו כי המסר "התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד", ובדיוני הערכת המצב המיוחדים שנערכו לבקשת השב"כ אף גורם לא הציע פרשנות חלופית לדברים.

על פי הפרטים שנחשפו, המסר הועבר בחודש ספטמבר 2023 מיחיא סינוואר אל סופיאן אבו זאידה, בכיר פת"ח ומקורבו של מוחמד דחלאן. המידע הועבר בהפרש זמנים קצר גם לדחלאן עצמו וגם לידי השב"כ. אבו זאידה מקיים מזה תקופה ארוכה קשרים עם בכיר חמאס ע'אזי חמד – ערוץ שעל פי פרסומים בעבר, הוקם בהוראת ראש הממשלה נתניהו לאחר מלחמת צוק איתן.

בדיעבד התברר כי המשמעות האמיתית של המסר הייתה שונה לחלוטין, וכי זו הייתה דרכו של סינוואר להערים על ישראל, לדרוש הטבות נוספות ולהסוות את ההכנות למתקפה שתכנן. אלא שבזמן אמת ההסבר שנקשר לפרשת צורקוב סיפק למערכת מענה נוח שנטע בה תחושת ביטחון מוטעית.

גורמי מודיעין שהתייחסו לפרשה הבהירו כי המידע שהועבר דרך מקורבי דחלאן לא היה איכותי. בכיר במודיעין הישראלי מסר כי המטרה האמיתית הייתה יצירת מסך עשן: בזמן שסינוואר העביר מסרים של הסדרה, סגנו כבר סיכם את מועד הטבח מול איראן.

בהתייחסות לדיווחים על התרעה שהעביר לכאורה נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לראש הממשלה, אמר בכיר במערכת הביטחון כי "אם אכן הגיע מסר בהמשך לראש הממשלה עצמו ממוחמד בן זאיד, זה היה עשוי להיות הגרוש ללירה שהיה שולח אותנו לצעדי העמקה אחרים". הבכיר הוסיף כי "היה צריך משהו שיגבר על סימני ההרגעה שהצפנו לעצמנו, וייתכן שזה היה יכול להיות הסימן".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מצדו מכחיש בתוקף את קיומה של שיחה מעין זו.

אבו זאידה עצמו פרסם בחשבון הפייסבוק שלו סרטון שבו הוא מזדהה כמקור המודיעיני שהעביר למערכת הביטחון הישראלית התרעה חמורה מפי סינוואר. בסרטון הבטיח לחשוף בימים הקרובים את מלוא הפרטים על התיווך שניהל בין ישראל לחמאס ואת המסר המדויק שקיבל ממנהיג ארגון הטרור ברצועה.

לדבריו, המגעים נועדו להגיע לעסקה שמטרתה שחרור החטופים שבידי חמאס, ובתמורה לכך ישראל תשחרר מאות אסירים פלסטינים, תסיר את המצור מעל עזה, תאפשר כניסת פועלים ותפתור את בעיות החשמל והמים ברצועה. על פי תחקיר שפורסם ב"הארץ", המגעים נקלעו למבוי סתום בתחילת ספטמבר 2023, ובשלב זה סינוואר קרא לאבו זאידה והעביר לו את האזהרה המפורשת.