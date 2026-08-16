מגעים מתקדמים מתנהלים בימים אלו בין יו"ר מפלגת בית ציוני-המילואימניקים, חילי טרופר, לבין השר לשעבר אביר קארה, בעניין אפשרות הצטרפותו של קארה למפלגה.

על פי דיווח בחדשות 12, הצדדים קיימו מספר שיחות בתקופה האחרונה. במפלגה סבורים כי קארה, שהתפרסם כפעיל למען העצמאים ובעלי העסקים, יוכל לחזק את הקו הכלכלי של הרשימה ולהרחיב את פנייתה לציבור זה. יחד עם זאת, קארה בוחן הצעות גם ממפלגות נוספות, אך המגעים מול טרופר נחשבים למשמעותיים ביותר.

קארה, שהיה בין מייסדי מחאת "השולמנים", כיהן בעבר כחבר כנסת וכסגן שר במשרד ראש הממשלה. לאורך השנים הפך לאחד הקולות הבולטים במאבק נגד הבירוקרטיה, בקריאה להפחתת רגולציה ובפעילות לחיזוק מעמד העצמאים.

מטעם קארה נמסר: "באמתחתי ארבעה קלסרי ענק עם ארבע רפורמות להורדה דרמטית של יוקר המחיה, ייעול המגזר הציבורי, הורדת מיסים והחזרת החוק והסדר אל מול נוכלים, רמאים וגובי פרוטקשן. אחבור, יחד עם תנועה של עשרות אלפי תומכים ושותפים לדרך, למפלגה שתאפשר לי להילחם עבור האזרח הקטן שנרמס תחת גלגלי הבירוקרטיה והאינטרסנטים וליישם את הרפורמות הללו. ברגע שתתקבל החלטה בעניין אעדכן כמובן את הציבור".