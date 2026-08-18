השרה לשוויון חברתי מאי גולן פרסמה היום (יום ג') הודעה מפורטת בעקבות תוצאות הפריימריז במפלגת הליכוד, שבמסגרתן נדחקה למקום שאינו ריאלי ברשימת המועמדים. בהודעתה הביעה גולן תודה עמוקה לאלפי המתפקדים שהעניקו לה את אמונם, תוך שהיא מפנה ביקורת חריפה כלפי גורמים במפלגה שלטענתה פעלו נגדה.

בפנייתה למצביעיה כתבה השרה: "תודה לכם מקרב הלב – 19,214 מתפקדי הליכוד החופשיים! האידאולוגים! הערכיים!". גולן הוסיפה והדגישה: "כל אחד ואחת מכם שטרחו להגיע ולהצביע לי – לא כי הכריחו אתכם, לא כי דחפו לכם פתק מוכן מראש ובטח שלא כי איימו עליכם – נטו אתם!".

בהמשך דבריה חשפה גולן את מה שלטענתה התרחש מאחורי הקלעים של מערכת הבחירות הפנימית. לדבריה, התמיכה שקיבלה מהמתפקדים הגיעה למרות קשיים רבים ולחצים שהופעלו. "למרות הספינים השקריים שהופצו יום לפני הפריימריז, למרות רשימות החיסול של מי שלא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה", כתבה השרה.

גולן הוסיפה והאשימה במפורש: "ואותם 'מתדרכים מטעם רה"מ' – שעוד אפרט ואספר על מעשיהם בהמשך – שהחליטו שמאי גולן היא 'ימנית מדי' ויכולה להפריע לתוכניות העתידיות שהם מייעדים לממשלה ולעומד בראשה". למרות כל אלה, הדגישה השרה, "אתם הייתם איתי. קהל עצום של אנשי ימין אמיתיים".

השרה בחרה להסביר לציבור הרחב את המשמעות המעשית של התוצאות. "בעקבות אלפי הפניות שמגיעות אלי מציבור יקר שלא מעורה בפרטים הטכניים ולא מבין מה קרה, חשוב לי להסביר", כתבה. לדבריה, "ריבוי השריונים של רה"מ גרם לצמצום הרשימה הארצית והותיר רק 17 מקומות ריאליים למעל 40 שרים, חברי כנסת ומתמודדים חדשים, כך שבפועל באופן מאוד חריג ההגעה שלי למקום ה-23 והמכובד עם מעל 19,000 מצביעים – נדחקת עד למקום ה-40".