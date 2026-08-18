בעקבות השלמת ספירת הקולות בבחירות המקדימות במפלגת הליכוד, קיים ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש (יום ג') סדרת שיחות טלפוניות עם בכירי המפלגה שזכו למקומות הבכירים ברשימה.

נתניהו פנה לשר אלי כהן, שזכה במקום הראשון בפער ניכר, והביע לו ברכה על הצלחתו. במהלך השיחה הסכימו שני הצדדים לפעול במשותף להשגת ניצחון הליכוד והמחנה הימני בבחירות הכלליות המתקרבות.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שזכה למקום השני עם כמעט 43 אלף קולות, זכה אף הוא לשיחה מראש הממשלה, שבירך אותו על התוצאה המרשימה.

שר המשפטים יריב לוין, שהתברג במקום השלישי, שוחח אף הוא עם נתניהו. פרטי השיחה לא פורסמו.

השרה וחברת הקבינט מירי רגב קיבלה אף היא שיחה מראש הממשלה, שבירך אותה על היותה האישה הבכירה ביותר ברשימה, שיבח את פעילותה ואת שיתוף הפעולה ביניהם, והדגיש את משמעות התוצאה עבור המפלגה.

רגב הודתה לראש הממשלה והדגישה כי הגיע הזמן להתגייס לפעולה משותפת להצלחת הליכוד והמחנה הימני בבחירות.

סבב השיחות התקיים לאחר שמסרו במפלגת הליכוד כי נתניהו מביע שביעות רצון רבה מתוצאות הבחירות המקדימות ומהרכב הרשימה שנבחר.

מעבר להודעות הרשמיות, התוצאות מעידות על הישגים פוליטיים מבחינת ראש הממשלה. ח"כ דוד ביטן, שבתקופה האחרונה פעל לעיתים בניגוד לעמדות נתניהו, נדחק למקום ה-23 ברשימה, בעוד ניר ברקת התמקם במקום ה-24.

גם תוצאתה של ח"כ טלי גוטליב בולטת בהקשר זה. לפני הבחירות המקדימות דווח על חששות בסביבת נתניהו שמא תזכה למקום גבוה בעשירייה הראשונה. בפועל, היא סיימה במקום ה-12 בבחירה הארצית, מה שמציב אותה במקום ה-20 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.