סקר חדש שפורסם אמש (יום שלישי) בערוץ 14 מצביע על ירידה משמעותית במעמדה של מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט, כאשר המפלגה מתקרבת באופן מדאיג לסף אחוז החסימה. על פי נתוני הסקר, המפלגה צפויה לזכות בשישה מנדטים בלבד - מצב המעלה חשש ממשי להישארותה מחוץ לכנסת.

בראש המפלגות ממשיכה לעמוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם 32 מנדטים - ירידה של מנדט אחד בהשוואה לסקר הקודם של אותו מכון. במקום השני נמצאת מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט, שמתחזקת במנדט אחד ומגיעה ל-24 מנדטים.

בזירה החרדית, מפלגת ש"ס בראשות אריה דרעי ממשיכה להוביל עם עשרה מנדטים, בעוד יהדות התורה נותרת יציבה על שבעה מנדטים.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן צפויה לקבל תשעה מנדטים, ואילו מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מציגה עלייה ניכרת של שני מנדטים ומגיעה לשמונה מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן נחלשת ועומדת על שבעה מנדטים.

הבית ריק ממצביעים: המפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה וכבר פוסלת את כולם דוד קליין | 14.08.26 2

מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' שומרת על יציבות עם שישה מנדטים, זהה לסקר הקודם. גם מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס מתחזקת ומגיעה לשישה מנדטים, בעוד חד"ש-תע"ל זוכה בחמישה מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה: מפלגות רבות נשארות בחוץ

מספר מפלגות נותרות מתחת לאחוז החסימה ואינן עוברות לכנסת: בל"ד עם 2.1 אחוזים, 'בית ציוני מילואימניקים' עם 1.2 אחוזים, 'זהות' עם 1.1 אחוזים, רשימת עופר וינטר עם 0.9 אחוזים, 'כחול לבן' עם 0.4 אחוזים וגלעד ארדן עם 0.1 אחוזים בלבד.

על פי חלוקת הגושים, גוש הימין מתחזק ומחזיק ברוב יציב של 63 מנדטים, בעוד גוש השינוי נחלש ל-46 מנדטים בלבד.