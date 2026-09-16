הוצאות ביקורי נתניהו בארה"ב: המספרים נחשפו

טראמפ ונתניהו בביקור בבית הלבן ( צילום: הבית הלבן )

משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר לעמותת "הצלחה" נתונים המפרטים את עלויות ביקוריו של ראש הממשלה, רעייתו שרה והפמליה המלווה בארה"ב במהלך שנת 2025. הנתונים כוללים את עלויות השהייה במלונות, הטיסות במטוס "כנף ציון" והוצאות נלוות שונות כגון איפור, תספורת, כיבוד ומשקאות.

בסוף שנת 2025 טסו בני הזוג נתניהו לפלורידה, שם חגגו את השנה האזרחית החדשה באחוזתו של דונלד טראמפ במאר-א-לאגו. במהלך ששת ימי השהייה התגוררו בסוויטה במלון "ארבע העונות", בעלות של 10 אלף דולר ללילה, בסך הכול 50 אלף דולר. עבור 43 חברי הפמליה שולם סכום של 250 דולר ללילה לחדר. עלות הטיסה במטוס "כנף ציון" הסתכמה ב-423,407 דולר. בביקור שנערך בוושינגטון ובניו יורק בחודש ספטמבר, עלות הטיסה עמדה על 359,281 דולר. הסוויטה במלון "לואס רג'נסי" עלתה כ-42 אלף דולר. בנוסף שולמו 1,200 דולר למאפרת, כ-1,500 דולר על כיבוד, קפה ותה, כ-400 דולר על השכרת רכבים ו-125 דולר עבור דוח תנועה שהתקבל בארץ.

טראמפ ונתניהו בביקור בבית הלבן ( צילום: הבית הלבן )

בביקורים נוספים שנערכו במהלך השנה נרשמו הוצאות נוספות. ביולי הסתכמה עלות השהייה במלון "ווילארד אינטרקונטיננטל" בכ-173 אלף דולר, לצד כ-520 דולר על כיבוד ומשקאות. באפריל, במהלך ביקור בן שלושה ימים בוושינגטון, שולמו 51 אלף דולר על לינה במלון "ווטרגייט", לצד 3,036 דולר למאפרת וסכום זהה לספר.

בפברואר הגיעו הוצאות האיפור לכ-6,700 דולר, וסכום דומה הוצא על תספורת. עוד שולמו כ-4,800 דולר על תאורת צילום, 25 אלף דולר עבור סוויטת ראש הממשלה, כ-300 דולר על כביסה ו-500 דולר כ"דמי עישון" בחדר הישיבות של מסיבת העיתונאים.

הוצאות ראשי הממשלה

על פי נתונים שנמסרו בעקבות עתירה נוספת, בין השנים 2019–2026 הוציאו ראשי הממשלה נתניהו, בנט ולפיד כ-1.4 מיליון שקל רק על איפור ועיצוב שיער בארץ ובחו"ל. כ-90% מהסכום מיוחס לבני הזוג נתניהו, כאשר ההוצאה הגבוהה ביותר עמדה על 13.5 אלף דולר עבור ארבעה ימים בביקור בארה"ב.