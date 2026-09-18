השופט סולברג ( צילום: יונתן זינדל )

השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, דחה את בקשת המשפחות השכולות שהגישו את העתירה לפסילת רע"מ להיות נוכחות בדיון בעתירתן. ההחלטה עוררה תגובות חריפות מצד פורום "בוחרים בחיים", שמאגד את המשפחות השכולות ונפגעי פעולות טרור, שתקף את ההחלטה כ"מקוממת ופוגענית".

פורום "בוחרים בחיים" הוא המבקש הרשמי בהליך המשפטי. המשפחות יזמו את ההליך, ערכו במשך שנים את המחקר שעליו הוא מבוסס והגישו לוועדת הבחירות למעלה מאלף עמודים של ראיות נגד רע"מ. המשפחות ביקשו לאפשר למספר מצומצם של הורים שכולים לשבת באולם לצד עורך הדין יצחק בם, המייצג אותן, אך סולברג החליט שלא לאפשר זאת. בהחלטתו נימק השופט סולברג כי מספר המקומות באולם מוגבל וכי יש צורך להכניס אליו את חברי הוועדה, נציגי רע"מ, עורכי הדין, צוות הוועדה, אנשי האבטחה, הסדר ונציגי התקשורת. עבור אנשי התקשורת נמצא מקום, אך עבור ההורים השכולים שהגישו את העתירה לא. הנימוק מעורר תמיהה נוכח העובדה שהדיון צפוי להתקיים באודיטוריום הכנסת, שבו 330 מקומות ישיבה. בדיונים המתקיימים באולם נותרים בדרך כלל מקומות פנויים, ובוודאי שניתן היה להקצות כמה מהם לנציגי העותרות. לאורך השנים השתתפו עותרים רבים בדיוני ועדת הבחירות ונכחו בדיונים שהם עצמם יזמו.

מחשבי ועדת הבחירות בבנין הכנסת ( צילום: יהודה גליקמן )

התייחסותו של סולברג לקשר של המשפחות לעתירה מעוררת תמיהה נוספת. השופט אמנם כתב כי עניינן מקורו ב"קורבן נורא מכול", אך מיד צמצם את משמעות הדברים וקבע כי מידת קרבתן לעניין "אינה גבוהה יחסית". כדי להסביר זאת הוסיף את המשפט: "אין מדובר בבקשה לפסול מעורבים בפיגועים שבהם נהרגו בני משפחותיהם".

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הקשר בין המשפחות לעתירה ברור וישיר. בין חברי הפורום יש משפחות שיקיריהן נרצחו בידי חמאס. חמאס, הממומן בין היתר בידי עמותות רע"מ, הוא אותו ארגון טרור שבקשת הפסילה עוסקת בטענות לתמיכה חומרית בו ולהעברת כספים לגופים הקשורים אליו. המשפחות מבקשות למנוע ממפלגה הקשורה, לפי הראיות שהגישו, למערכת שסייעה לגופים המזוהים עם חמאס להתמודד לכנסת ישראל.

סולברג אף העלה חשש מפני "קריאות ביניים" ו"התלהטות יצרים רגעית" מצד המשפחות. מדובר במשפחות שאיבדו את היקר להם מכול, אספו במשך שנים ראיות ופנו בדרך החוקית והממלכתית לוועדת הבחירות. במקום לכבד את המשפחות השכולות ולאפשר להן לשבת בדיון שהן עצמן יזמו, בחר סולברג להרחיק אותן אל השידור המקוון. הן יוכלו לצפות בדיון רק במסך.

נתניהו ובן גביר במליאה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

מפורום "בוחרים בחיים" נמסר: "החלטתו של השופט סולברג מקוממת ופוגענית. המשפחות השכולות הן העותרות, הן שהגישו את בקשת הפסילה והן שהניחו בפני ועדת הבחירות למעלה מאלף עמודים של ראיות. באודיטוריום הכנסת יש 330 מקומות ותמיד נותרים בו מקומות פנויים, אך עבור ההורים השכולים לא נמצאו כמה כיסאות, בעוד עבור אנשי התקשורת נמצא מקום".

עוד נמסר מהפורום: "האמירה שלפיה אין קשר ישיר משום שלא מדובר בפסילת המחבלים המסוימים שרצחו את בני המשפחות היא אומללה ומנותקת לחלוטין מהעתירה. חברים בפורום איבדו את יקיריהם בפיגועים של חמאס, והעתירה עוסקת בהעברת כספים לגופים הקשורים לחמאס. קשה להעלות על הדעת קשר ישיר וכואב יותר".

בפורום הוסיפו: "המשפחות השכולות פנו למערכת החוק, אספו ראיות והגישו עתירה מסודרת. הן ביקשו לשבת בדיון ולהביט בעיני חברי הוועדה בעת הדיון. במקום להקשיב למי ששילמו את המחיר הכבד ביותר, השופט סולברג בחר לסגור בפניהן את דלתות האולם".