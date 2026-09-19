איחוד האמירויות מכחישה: לא העברנו אזהרה לנתניהו

על רקע מערכת הבחירות בישראל, בה סוגיות הביטחון תופסות מקום מרכזי, הגיעה תגובה רשמית וחריגה מאיחוד האמירויות לסערה המדינית סביב טענות לאזהרה שניתנה לפני ה-7 באוקטובר.

גורם רשמי באבו דאבי הגיב לטענות שפורסמו בישראל, לפיהן איחוד האמירויות העבירה לישראל אזהרה על מתקפה מתקרבת של חמאס בשבועות שקדמו לטבח.

בתגובה לפניית העיתון האמירותי 'דה נשיונל' (The National), הנחשב מקורב לממשל, דחה הגורם הרשמי את הטענות לאזהרה שניתנה בדרגים העליונים. לדבריו, "איחוד האמירויות דנה בענייני ביטחון עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים, ואינה דנה בפרטים מסוג זה ברמה של מנהיגי מדינות".

ההבהרה של אבו דאבי מגיעה בניסיון להרחיק את עצמה מהמערכה הפוליטית בישראל, תוך העברת מסר ברור: אם התקיימו שיחות בעניינים ביטחוניים רגישים, הן התנהלו בצינורות המודיעיניים והביטחוניים השוטפים, ולא בשיחות ישירות בין מנהיגי המדינות.

הרקע לתגובה הוא פרסומים שהתפרסמו בעיתון 'הארץ', לפיהם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, התקשר לראש הממשלה נתניהו עשרה ימים בלבד לפני מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023 והזהיר אותו מפני מזימה רחבת היקף. ראש הממשלה הכחיש את הדיווח בתוקף.

בליכוד פרסמו תגובה חריפה וטענו כי מי שעומד מאחורי הפרסום הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן. "הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל", נכתב בתגובת הליכוד. לדבריהם, "התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון 'הארץ' הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן שיושב באמירויות".