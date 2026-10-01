בתקופה טעונה זו של מערכת הבחירות, התקיים אתמול (יום ג') מפגש מיוחד בסוכתו של נשיא מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, שאירח את נשיא המדינה יצחק הרצוג לביקור חגיגי.

במרכז השיחה עמד הצורך לעצור את השיח המפלג ולקדם אחדות בעם ישראל. הגאון הרב הראשי פנה ישירות לנשיא וקרא לו לשמש דובר מוביל בתקופה רגישה זו: "בימים שבהם החרבות מתחדדות מאוד ומשחיזים אותן – אני מבקש שהנשיא יהיה הפה הגדול והדובר של האחדות. שנראה את הטוב, שנדבר על החיובי, ונזכור שכולנו בנים לאב אחד".

הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר שליט"א עם נשיא המדינה הרצוג - צילום: באדיבות הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר שליט"א עם נשיא המדינה הרצוג | צילום: צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 2:02

הגאון הרב בר שליט"א הדגיש כי גם כאשר קיימים הבדלי דעות ותפיסות עולם שונות בין חלקי העם, המסגרת הבסיסית נותרת משפחתית ואיתנה. כדוגמה לכך הצביע על ימי הסליחות האחרונים, בהם פקדו למעלה משני מיליון אזרחים – דתיים ושאינם דתיים – את הכותל המערבי. לדבריו, כל קמפיין שלילי פוגע במרקם החיים המשותף, ויש למקד את המאמצים בהצגת הצדדים החיוביים והמחברים בחברה הישראלית.

הגאון הרב קלמן בר שליט"א עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ( צילום: באדיבות )

המפגש בסוכת הרב הראשי מצטרף לשורה של ביקורי חג שערך נשיא המדינה בימים האחרונים. לפני כשבוע, בערב חג הסוכות, הגיע רב הסלבס מרדכי חסידים לביקור חג בבית הנשיא בירושלים, והעניק לו שני אתרוגים מהודרים – אתרוג מרוקאי ואתרוג תימני. גם אז שיבח חסידים את פועלו של הנשיא לאיחוד העם בצל הקרע הפוליטי.

יצוין כי הגאון הרב הראשי שליט"א ממשיך בפעילותו הציבורית והרוחנית גם בימי החג.