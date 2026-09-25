אירוע רפואי מדאיג אירע בשכונת מאה שערים בירושלים, כאשר ילד בן שנתיים שתה בטעות ממס כימי מבקבוק שהיה בביתו. הפעוט קיבל טיפול ראשוני במקום ולאחר מכן פונה לבית החולים במצב בינוני.

לפי הדיווח מאיחוד הצלה, הילד שתה טרפנטין מבקבוק שנמצא בבית. בני המשפחה שהבחינו במצבו הזעיקו מיד את כוחות החירום.

שלושה חובשים מאיחוד הצלה — האחים אברימי וצבי רוזובסקי, יחד עם מאיר זנדר — הגיעו במהירות למקום. "כשהגענו למקום סיפרו לנו בני המשפחה כי הפעוט שתה בטעות טרפנטין מבקבוק", מסרו החובשים. "הענקנו לו סיוע ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני".

המקרה מצטרף לשורה של אירועים בהם ילדים צעירים נחשפים בטעות לחומרים מסוכנים המצויים בבית. טרפנטין הוא ממס כימי המשמש לצורכי ניקוי וצביעה, ושתייתו עלולה לגרום לנזק חמור למערכת העיכול ולדרכי הנשימה.

קיצונים קראו נאצה לכוחות החירום בבלי | 23.09.26

גורמי הרפואה ממליצים להורים לשמור חומרי ניקוי וממסים כימיים במקום נעול ומוגבה, הרחק מהישג ידם של ילדים, ולוודא שכל בקבוק מסומן בבירור ונשמר באריזתו המקורית.