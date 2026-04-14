משרד הדתות יתקצב אירועי ל"ג בעומר במועצות הדתיות

קבר הרשב"י במירון בצל המלחמה ( דוד כהן, פלאש 90 )

המשרד לשירותי דת פרסם היום (שלישי) קול קורא למועצות הדתיות ברחבי הארץ, במסגרתו יוענקו תמיכות כספיות לעריכת אירועי ל"ג בעומר בעלי אופי תורני. ההודעה מגיעה כשבועיים וחצי לפני יום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ומאפשרת למועצות להיערך לקראת קיום אירועים ציבוריים לכבוד היום המיוחד.

על פי המבחנים שפורסמו, התמיכה מיועדת לאירועים שבמרכזם פעילות תורנית, כאשר משך הפעילות יהיה שעה וחצי לפחות ועבור 100 משתתפים לפחות. האירועים יהיו פתוחים לקהל הרחב ללא דמי השתתפות, בהתאם למדיניות המשרד להנגשת שירותי דת לכלל הציבור. התניה מיוחדת: עמידה בהנחיות פיקוד העורף בהודעת המשרד הודגש כי קיום כלל הפעילויות מותנה בעמידה בהנחיות פיקוד העורף העדכניות למועד קיום ההדלקות. ככל שהנחיות אלו יגבילו התקהלות באופן שאינו מאפשר את עמידת המועצה הדתית במספר המשתתפים המינימלי הנדרש, הפעילויות לא יאושרו לתשלום ומבחנים אלו יבוטלו. להנחותם בדרך ישרה | הרבי מתולדות אהרן כינס את מורי הדרך של החתנים הצעירים חיים רוזנבוים | 17:53 התניה זו משקפת את המציאות הביטחונית המורכבת בה נמצאת המדינה, כאשר הכנסת אישרה לאחרונה הצעת חוק להסדרת הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, הכוללת התייחסות מיוחדת למצב ביטחוני מיוחד בעורף. כזכור, גם במירון עצמו נקבעו הוראות מיוחדות המאפשרות לראש פיקוד העורף להגביל את מספר השוהים או אף לקבוע כי לא יתקיים האירוע במקרים קיצוניים.

ל"ג בעומר תשפ"ה במירון ( צילום: שוקי לרר )

לוחות זמנים צפופים ודרישות מחמירות

המועצות הדתיות יוכלו להגיש בקשות החל מהיום, יום שלישי י"ד בניסן, ועד ליום חמישי, ו' באייר (23 באפריל 2026) בשעה 00:00 בלילה. המשרד הדגיש כי בשל לוחות הזמנים הצפופים, לא תינתן הארכה הן בשל אי שליחת הבקשה במערכת מרכבה והן בשל אי העלאת מסמכי החובה.

על המועצות להעלות למערכת מרכבה את כל מסמכי החובה, לרבות טופס בקשה חתום על ידי יו"ר המועצה הדתית, מורשה חתימה שני וחשב מלווה, וכן נספח ביטוח חתום. כמו כן, על המועצות לבדוק את נושא קבלת אישורי הבטיחות הנדרשים טרם מועד הפעילויות.

בהודעה צוין כי ניתן לקיים סבבים נוספים של תמיכה, ככל ויוותר תקציב, ועל כן המועצות מתבקשות להגיש את כמות האירועים שמתוכננים בפועל. עם זאת, הובהר כי אין התחייבות כספית לסבב נוסף.

ההודעה שפורסמה

רשימת הוצאות מפורטת

המשרד הדגיש כי יש להקפיד לקרוא את מבחן התמיכה היטב, שכן כל הוצאה שלא נכללת במבחן התמיכה לא תינתן עבורה תמיכה. רשימת ההוצאות המאושרות מפורטת בקול הקורא שפורסם.

כמו כן, המועצות התבקשו לרשום בסכום התמיכה סכום גבוה מהסכום המבוקש, הן במערכת מרכבה והן בטופס הבקשה, על מנת לאפשר גמישות בטיפול בבקשות.

יצוין כי המשרד לשירותי דת מקדם בשנים האחרונות מדיניות של הנגשת שירותי דת לכלל הציבור, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של בטיחות ואיכות. הקול קורא לאירועי ל"ג בעומר משתלב במדיניות זו ומאפשר למועצות הדתיות לקיים אירועים איכותיים ונגישים לכלל הציבור.