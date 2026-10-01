זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: אל"פ )

שריפה קשה פרצה בשעות הלילה שבין יום רביעי ליום חמישי במוסד סיעודי לקשישים ברחוב עמרם גאון בבני ברק. כוחות רבים של כבאות והצלה, מד"א ואיחוד הצלה הוזעקו למקום לאחר שהתקבלו דיווחים על שריפה פעילה עם לכודים בתוך המבנה.

בסך הכול פונו מהמקום 39 נפגעים. שני קשישים נפצעו באורח קשה, ארבעה נוספים נפצעו באורח בינוני, והשאר במצב קל. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה תוך איסוף ממצאים וראיות יחד עם חוקר שריפות. מבדיקה ראשונית עולה החשד כי קשיש ששהה במקום הדליק סיגריה בסמוך לבלון חמצן, ובעקבות כך פרצה השריפה.

השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק - צילום: כבאות והצלה לישראל השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק | צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל 10 10 0:00 / 0:09

כבאות והצלה לישראל פרסמה ממצאי חקירה ראשוניים של האירוע: "סמוך לשעה 01:00 פרצה שריפה באחד החדרים בקומה הראשונה במוסד הסיעודי 'מרכז סיעוד משכנות ותיקים' ברחוב עמרם גאון בבני ברק. לוחמי האש פינו את דיירי המקום, כיבו את האש וחילצו לכודים מהחדר הבוער". אלפי חסידים צפו בנענועי האדמו"ר בבלי | 27.09.26 יצירת פאר בסוכת האדמו"ר מדארג בבלי | 27.09.26 על פי הממצאים הראשוניים, בסבירות גבוהה מטופל בחמצן עישן בחדר. סגן מפקד מחוז דן, תת טפסר אילן רוסו, הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד בראשות רע"ן חקירות מחוזי לבחינת נסיבות המקרה. בשריפה חולצו 21 דיירים ופונו לטיפול בבית החולים שיבא: שניים במצב קשה, שלושה במצב בינוני והשאר במצב קל. כבאות והצלה לישראל הזכירה כי אין לעשן בסמוך למחוללי חמצן ובחדרי טיפול במוסדות רפואיים, וכי עישון במיטה מהווה סכנת חיים ממשית.

השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

על פי הנתונים שנמסרו מארגון איחוד הצלה, צוותי הרפואה העניקו סיוע רפואי ל-39 נפגעים בשריפה. שניים מהנפגעים במצב קשה ולא יציב, ארבעה במצב בינוני והיתר במצב קל. חלק מהנפגעים פונו באמבולנסים של איחוד הצלה לבתי החולים שיבא בתל השומר ומעייני הישועה.

שני הפצועים הקשים, גברים כבני 65 ו-80, סבלו מכוויות קשות ופונו לבית החולים שיבא בתל השומר כשהם מורדמים ומונשמים. שאר הפצועים פונו לבתי החולים שיבא, בילינסון, איכילוב ומעייני הישועה. שניים מעובדי המקום נפגעו אף הם, בין היתר משאיפת עשן ומכוויות.

השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

אפי פלדמן, ראש סניף איחוד הצלה בבני ברק, מסר כי בתחילה התקבל דיווח על שריפה באחד החדרים בקומה הראשונה, אך עם הגעת הכוחות התברר כי מדובר בזירה מורכבת. "סך הכול מדובר בזירה קשה, כ-40 פצועים, מתוכם כ-2 קשה, ו-2 בינוני, כל השאר במצבים שונים, באזור הקל", אמר.

שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן הגיעו למקום יחד עם לוחמי האש וצוותי הרפואה וההצלה, והחלו בפינוי הקשישים וסריקת המבנה. השריפה פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה של המבנה.

זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק - צילום: אל"פ זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק | צילום: צילום: אל"פ 10 10 0:00 / 0:17

יצוין כי לקראת חג הסוכות, כבאות והצלה הזהירה מפני סכנות שריפה הנובעות מנרות, כבלי חשמל ותאורה בסוכות. "השריפות האלה בדרך כלל מקורן בטעויות שאנחנו עושים, מעשה ידי אדם", אמרה תת טפסר טל וולבוביץ, דוברת כבאות והצלה.